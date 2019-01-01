38’ إنطلاقة من اسبريا من الجهة اليسري وتوغل رائع لداخل المنطقة لكن ابعدها من امامه مايكون بيريرا وترتد إلى عبدالمحيد الصليهم الذي سدد كرة أرضية زاحفة ابعدها الحارس برادلي جونز بنجاح