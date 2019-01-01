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النصر × الشباب | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة مباراة النصر ضد الشباب في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، على ملعب الملك فهد الدولي

محدث
التعليقات()

2019-09-13T18:18:52Z

42’ محاولة الإختراق من جوليانو من على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع الشبابي بنجاح 

2019-09-13T18:18:26Z

41’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

2019-09-13T18:16:52Z

40’ توقف اللقاء لسقوط اسبريا ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-09-13T18:16:05Z

40’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح النصر بعد تدخل قوي من عبدالله الشامخ على نور الدين امرابط 

2019-09-13T18:14:15Z

39’ تسديدة قوية من حسن معاز من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس برادلي جونز بثبات 

2019-09-13T18:13:41Z

38’ عرضية من جوليانو فيكتور من الجهة اليمنى لكن أمسكها الحارس فاروق بن مصطفي قبل الجميع 

2019-09-13T18:12:41Z

38’ إنطلاقة من اسبريا من الجهة اليسري وتوغل رائع لداخل المنطقة لكن ابعدها من امامه مايكون بيريرا وترتد إلى عبدالمحيد الصليهم الذي سدد كرة أرضية زاحفة ابعدها الحارس برادلي جونز بنجاح

2019-09-13T18:12:14Z

37’ تمريرة طولية من بيتروس ماتيوس لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس فاروق بن مصطفي بثبات 

2019-09-13T18:11:50Z

36’ بطاقة صفراء لاحد افراد الجهازي الفني لفريق الشباب

2019-09-13T18:10:57Z

35’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح النصر بعد تدخل قوي على بيتروس ماتيوس 

2019-09-13T18:10:05Z

34’ محاولة التوغل من الجهة اليسري عن طريق دانيلو مورينو اسبيريا لكن استخلصها من امامه مايكون بيريرا 

2019-09-13T18:09:03Z

33’ تمريرة طولية فى إتجاه نور الدين على الجهة اليسري تلقاها امرابط برأسية امام حمدالله الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-09-13T18:08:37Z

32’ لمسة يد على كريستيان جيوانكا فى منتصف الميدان 

بطاقة صفراء من نصيب ألفريد ندياي

2019-09-13T18:07:06Z

31’ خطأ لصالح جوليانو من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من ألفريد دياي 

2019-09-13T18:06:07Z

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-09-13T18:05:32Z

29’ تمريرة من إسبيريا على الجهة اليسري فى إتجاه عبدالله الشامخ لكن ابعدها سلطان الغنام إلى رمية تماس

2019-09-13T18:04:20Z

28’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الشباب

2019-09-13T18:03:07Z

26’ توقف اللقاء لسقوط الحارس فاروق بن مصطفي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-09-13T18:02:40Z

25’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النصر 

2019-09-13T18:00:47Z

23’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الشباب 

2019-09-13T17:59:16Z

22’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق عبدالله الشامخ لكنها مرت اعلى مرمي الحارس برادلي جونز

2019-09-13T17:58:31Z

21’ تنفيذ الركنية بتمريرة من جوليانو إلى نور الدين الذي مررها له من جديد ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس فاروق بن مصطفي بثبات 

2019-09-13T17:57:54Z

20’ إنطلاقة وتوغل رائع من فهد الجميعة من الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-09-13T17:56:59Z

18’ محاولة التوغل من الجهة اليسري عن طريق دانيلو مورينو لكن استخلصها المدافع سلطان الغنام 

2019-09-13T17:55:56Z

16’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد سالم لكن أمسكها الحارس برادلي جونز بثبات 

2019-09-13T17:54:56Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-09-13T17:54:37Z

13’ عرضية من فهد الجميعة من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-09-13T17:52:20Z

12’ ضغط قوي من لاعبي النصر لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2019-09-13T17:51:13Z

10’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من جوليانو فيكتور تلقاها نور الدين امرابط برأسية قوية لكن ابعدها الحارس فاروق بن مصطفي 

2019-09-13T17:50:37Z

8’ حكم المباراة قام بإلغاء الهدف بعد اللجوء إلى الفار والتألكد من وجود تسلل

محمد سالم يسجل الهدف الأول للشباب

2019-09-13T17:46:17Z

وصف الهدف

الهدف جاء بعد عرضية لداخل المنطقة تلقاها كريستيان جيوانكا برأسية فى المرمي لكن ابعدها الحارس براد جونز لترتد وتصطدم فى قد محمد سالم وتسكن الشباك بنجاح 

2019-09-13T17:45:29Z

7’ جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول للشباب عن طريق محمد سالم 

2019-09-13T17:43:08Z

6’ خطأ لصالح النصر من خارج المنطقة تنفذ بعرضية من جوليانو فيكتور لكنها مرت بعيدة عن المرمي 

2019-09-13T17:41:03Z

4’ هدوء فى مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الطرفين 

2019-09-13T17:38:57Z

2’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

التشكيل الرسمي للشباب

2019-09-13T16:52:32Z

يبدأ المدرب خورخي الميرون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

فاروق بن مصطفي / أحمد الشراحيلي / محمد سالم / حسن معاذ / عبدالله الشامخ / ألفريد ندياي / رايتون صومماليا / عبدالمجيد الصليهم / ناصر العمران / دانيلو مورينو اسبريا / كريستيان جيوانكا 

البدلاء / عمران إلياس / عبدالله الحمدان / محمد البقعاوي / محمد السهلاوي / عبدالملك الخيبري / عبدالملك الشمري / متعب المفرج  حسن القيد 

التشكيل الرسمي للنصر

2019-09-13T16:48:57Z

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

برادلي جونز / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عبدالله مادو / عوض خميس آل فرج / بيتروس ماتيوس / عبدالله الخيبري / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / فهد محمد الجميعة / عبدالرزاق حمدالله

البدلاء / وليد عبدالله / عبدالرحمن العبيد /خالد عبدالعزيز الغوينم / عبدالرحمن الدوسري / فرج الغشيان / عمر هوساوي / عبدالعزيز الجبرين / حمد آل ممنصور / فراس البريكان 

2019-09-13T03:02:07Z

علي الجانب الآخر، يحتل فريق الشباب حاليًا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن المتصدر، ومتساويًا مع كلاً من العدالة صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف والفيحاء رابع الترتيب، ويدخل الفريق هذه المباراة وهو قادم من تعادل أمام الفيصلي فى لقاء الجولة الثانية من الدوري السعودي، بعد أن استطاع تحقيق الفوزعلى الفتح فى مباراة الجولة الأولي من دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019-09-13T03:01:59Z

استهل العالمي مشواره فى الدفاع عن لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على مضيفه فريق الفتح بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة، وبهذا الانتصار يتصدر النصر ترتيب الجدول برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز الثاني، بينما قاريًا حقق النصر فوزًا غاليًا على السد القطري، بهدفين دون رد فى ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يذكر أن  لقاء العودة يوم 16 سبتمبر القادم بملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

2019-09-13T03:01:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف النصر فريق الشباب على استاد الملك فهد الدولي، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.