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النصر × السد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد السد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والتي ستقام على ملعب الملك فهد

محدث
التعليقات()

2019-08-26T18:35:28Z

45’نهاية الشوط الأول

عبد الرحمن الدوسري يعدل النتيجة للنصر

2019-08-26T18:30:08Z

بتصويبة من داخل المنطقة

44’الهدف جاء بعد ركنية نفذها جوليانو فيكتور مقوسة إلى داخل المنطقة، وخطأ قاتل من المدافع جونج يونج في ابعاد الكرة لتصل أمام عبد الرحمن الدوسري الذي سددها قوية سكنت الشباك

2019-08-26T18:29:32Z

43’قووووووووووووووووووول... العالمي يعود عن طريق عبد الرحمن الدوسري

2019-08-26T18:28:34Z

42’كرة ثابتة نفذها جوليانو فيكتور قوية على المرمى تصدى لها الحارس سعد الشيب ببراعة ليحولها إلى ركنية

2019-08-26T18:26:54Z

41’لمسة يد على جوو يونج لصالح النصر من مكان مميز من على حدود منطقة الجزاء

2019-08-26T18:25:55Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول والسد ناجح حتى الآن في الحفاظ على هدف المباراة الوحيد

2019-08-26T18:24:02Z

39’تصويبة ضعيفة من خارج المنطقة عن طريق نور الدين امرابط وصلت سهلة إلى أحضان سعد الشيب

2019-08-26T18:22:16Z

38’أكرم عفيف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر تُبعد من دفاعات النصر

2019-08-26T18:21:23Z

36’بينية عن طريق على أسد في إتجاه بغداد بونجاح المنطلق على حدود المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود تسلل

2019-08-26T18:20:21Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول ومازال السد متقدم بهدف دون رد

2019-08-26T18:19:54Z

34’على أسد انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية مقوسة أبعدت من دفاعات النصر

2019-08-26T18:18:36Z

33’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن تُبعد من دفاعات السد

2019-08-26T18:18:18Z

32’اللقاء يُستأنف الآن

2019-08-26T18:17:51Z

31’حكم المباراة يوقف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب المياه

2019-08-26T18:17:09Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للسد بهدف دون رد

2019-08-26T18:15:34Z

28’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي السد في منتصف الميدان

2019-08-26T18:14:25Z

26’خطأ لصالح بغداد بونجاح بعد تدخل قوي من فهد الجميعة على حدود منطقة جزاء الزعيم

2019-08-26T18:13:00Z

25’عرضية رائعة عن طريق نور الدين امرابط لداخل المنطقة إستقبلها فهد محمد الجميعة ثم سدد كرة قوية إصطدمت ببوعلام خوخي وتحولت إلى ركنية

2019-08-26T18:10:55Z

24’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نور الدين امرابط لداخل مناطق دفاعات السد، لكن تُبعد إلى ركنية

2019-08-26T18:09:51Z

22’خطأ لصالح عبد الله الخيبري بعد تدخل من أكرم عفيف في وسط الميدان

على أسد يفتتح التسجيل للنصر

2019-08-26T18:07:22Z

بتصويبة من داخل المنطقة

21’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق حسن الهيدوس في إتجاه على أسد المتمركز داخل يمين المنطقة ثم سدد كرة رائعة بباطن القدم سكنت على يسار الحارس برادلي جونز

2019-08-26T18:06:36Z

20’جووووووووووووول.. والهدف الأول للسد عن طريق علي أسد

2019-08-26T18:04:45Z

18’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رور لداخل المنطقة تُبعد من الدفاعات

2019-08-26T18:03:35Z

16’بوعلام خوخي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن أبعدت من الدفاعت إلى ركنية

2019-08-26T18:02:44Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-26T18:02:09Z

13’تمريرة بينية رائعة عن طريق جوليانو فيكتور في إتجاه صالح عباس المنطلق داخل يسار المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها إصطدمت بالعارضة ثم أبعدت من الدفاعات

2019-08-26T18:00:50Z

12’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق عوض خميس لداخل المنطقة تُبعد من دفاعات السد

2019-08-26T18:00:01Z

11’خطأ لصالح طارق سلمان بعد تدخل من نور الدين امرابط في منتصف الميدان

2019-08-26T17:59:49Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-26T17:58:23Z

8’بينية عن طريق أكرم عفيف في إتجاه بغداد بونجاح المنطلق داخل المنطقة طالت ووصلت إلى الحارس برادلي جونز

2019-08-26T17:56:30Z

7’تحضير من لاعبي السد في وسط ملعبهم في محاولة لإختراق دفاعات النصر

2019-08-26T17:54:31Z

6’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق بغداد بونجاح مرت بعيدة لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-26T17:53:55Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة لاعبي النصر يواصلون الضغط بحثًا عن أول الأهداف

2019-08-26T17:53:25Z

4’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نور الدين امرابط لداخل المنطقة تُبعد من الدفاعات

2019-08-26T17:52:55Z

3’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي النصر في منتصف الميدان

2019-08-26T17:51:58Z

2’النصر بالزي الأصفر على اليسار والسد بالزي الأبيض على اليمين

2019-08-26T17:51:42Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل السد

2019-08-26T17:47:25Z

يبدأ المدرب تشافي هيرنانديز بطريقة

سعد الدوسري / بيدرو ميجيل / وو يانج جونج / طارق سلمان / حسن الهيدوس / على أسد / جابي / عبد الكريم حسن / بوعلام خوخي / بغداد بونجاح / أكرم عفيف

 

تشكيل النصر

2019-08-26T17:43:37Z

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

برادلي جونز / سلطان الغنام / عبدالله مادو / عمر هوساوي / عبد الرحمن الدوسري / عبد الله الخيبري / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / عوض خميس / فهد محمد الجميعة / صالح عباس

 

2019-08-26T17:42:28Z

قدم السد مستوياتٍ رائعة الموسم الماضي أهدت له الدوري القطري على حساب الدحيل الموسم الماضي، ولم يقف هذا النجاح على المستوى المحلي بل امتد للصعيد القاري على الرغم من البداية المتعثرة لدور مجموعات دوري أبطال آسيا، ففي مستهل مشواره خسر الأبيض من الأهلي السعودي بهدفين نظيفين أدخلا الشك في النفوس، لكنه نهض كما ينهض الكبار عادةً وواصل الطريق الذي أنهاه بصدارة مجموعة قوية على حساب الراقي وبيرسبوليس وصيف النسخة الماضية وباختاكور.

2019-08-26T17:42:18Z

اصطدم النصر بكبير إماراتي قوي آخر في دور الـ16 من البطولة الآسيوية هو الوحدة، والذي نجح في الوصول لهذا الدور بعد تصدره لمجموعة قوية ضمت الاتحاد السعودي ولوكوموتيف طشقند والريان، وانتهى لقاء الذهاب للديربي الخليجي العربي بين الفريقين بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لمثله، لكن فرسان نجد اقتنصوا بطاقة العبور في الإياب وفازوا بصعوبةٍ بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

2019-08-26T17:40:00Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب جامعة الملك سعود مباراة تجمع بين النصر والسد، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.