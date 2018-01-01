يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عز الدين دوخا / محمد عطوة / هشام بلقروي / عبد الله الشامخ / محمد العمري / عبد الله الفهد / دانييل امورا / سلطان الفرحان / فرحان حساني / أحمد حمودان / إسماعيل بانجورا