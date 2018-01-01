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النصر× الرائد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الرائد في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

محدث
التعليقات()

2018-12-14T13:57:22Z

90+2’نهاية المباراة

 

2018-12-14T13:54:28Z

90+1’تصويبة عن طريق امرابط من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وأبعدت خارج منطقة الخطر

2018-12-14T13:53:25Z

90’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن أبعدت من دفاعات الرائد

تبديل في صفوف النصر

2018-12-14T13:52:35Z

89’خروج بيتروس ودخول إبراهيم غالب بدلًا منه

2018-12-14T13:51:35Z

88’الغناسي سدد كرة قوية من على حافة المنطقة أبعدت من الحارس وليد عبد الله إلى ركنية

2018-12-14T13:50:23Z

87’خطأ لصالح عبد العزيز الجبرين في منتصف الميدان بعد تدخل من محمد العمري 

2018-12-14T13:49:12Z

86’تمريرة عن طريق عبد الرزاق حمد الله في اتجاه المنطلق داخل المنطقة امرالبط الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس، لكنه كان في موقف تسلل

2018-12-14T13:48:16Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازالالنصر متقدم برباعية عن طريق عبد الرزاق حمد الله

2018-12-14T13:47:27Z

84’ركنية نفذها امرابط على رأس عبد الرزاق حمد الله علت عارضة الحارس عز الدين دوخا وإلى ركلة مرمى

2018-12-14T13:47:04Z

83’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى اصطدمت وتحولت إلى ركنية

2018-12-14T13:44:02Z

82’تمريرات متبادلة بين لاعبي النصر في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس عز الدين دوخة

2018-12-14T13:43:37Z

81’دانيل أمورا سدد كرة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-14T13:42:37Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال النصر متقدم على الرائد برباعية نظيفية في الملز

2018-12-14T13:42:15Z

79’أحمد موسى أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الرائد إلى ركنية

2018-12-14T13:41:50Z

78’عبد الرزاق حمد الله سدد كرة من خارج المنطقة اصطدمت بدفاعت الرائد وأبعدت خارج المنطقة

2018-12-14T13:40:38Z

77’تمريرات متبادلة بين لاعبي النصر في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس عز الدين دوخة

2018-12-14T13:39:46Z

76’خطأ لصالح محمد العمري بعد تدخل من نور الدين امرابط على حدود منطقة جزاء الرائد

2018-12-14T13:39:05Z

75’ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ومازال التقدم للنصر برباعية نظيفة

2018-12-14T13:37:39Z

73’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة سددها أحمد موسى قوية علت عارض ةالحارس عز الدين دوخة وإلى ركلة مرمى

2018-12-14T13:37:07Z

72’أحمد موسى أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن مرت من أمام الجميع ووصلت سهلة إلى دفاعات الرائد

2018-12-14T13:36:33Z

71’تمريرات متبادلة بين لاعبي النصر في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس عز الدين دوخة

2018-12-14T13:35:35Z

70’لمسة يد على فرحان حساني في منتصف الميدان

2018-12-14T13:35:05Z

69’خروج يحيى الشهري ودخول عبد العزيز الجبرين بدلًا منه

2018-12-14T13:34:08Z

68’خطأ لصالح الغناسي في منتصف الميدا نبعد تدخل من نور الدين امرابط

2018-12-14T13:33:14Z

67’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي النصر في منتصف الميدان

2018-12-14T13:31:42Z

66’ياسين الغناسي أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة سددها صالح الشهري من لمسة واحدة تصدى لها الحارس وليد عبد الله وإلى ركنية

2018-12-14T13:30:54Z

65’لاعبي النصر مسيطرون على مجريات اللقاء مع التقدم برباعية نظيفة

2018-12-14T13:30:29Z

64’صالح الشهري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات النصر

2018-12-14T13:28:33Z

63’خطأ لصالح محمد العمري بعد تدخل من نور الدين امرابط في منتصف الميدان

2018-12-14T13:28:08Z

62’خطأ لصالح نور الدين امرابط بعد تدخل من هشام بلقروي في منتصف الميدان

2018-12-14T13:27:06Z

61’خطأ لصالح بيتروس بعد تدخل من صالح الشهري في منتصف الميدان

2018-12-14T13:26:47Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للنصر برباعية نظيفة

تبديل في صفوف الرائد

2018-12-14T13:24:52Z

58’خروج محمد عطوة ودخول متعب المطلق بدلًا منه

 

تبديل في صفوف الرائد

2018-12-14T13:24:13Z

57’خروج إساعيل بانجورا ودخول صالح الشهري بدلًا منه

 

2018-12-14T13:23:36Z

56’خطأ لصالح محمد العمري بعد تدخل من نور الدين امرابط من على حدود المنطقة

2018-12-14T13:22:56Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للنصر برباعية نظيفة

2018-12-14T13:19:09Z

51’تمريرات قائمة بين لاعبي الرائد في منتصف الميدان بحثًًا عن الوصول لمرمى الحارس وليد عبد الله

2018-12-14T13:15:56Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثناي ومازال النصر متقدم برباعية دون رد

2018-12-14T13:14:33Z

48’نور الدين امرابط سدد كرة قوية من داخل المنطقة أبعدت من الحارس عز الدين دوخة

عبد الرزاق حمدالله يعمق جراح الرائد ويسجل الرابع

2018-12-14T13:13:21Z

بعد استقبال أكثر رائع للكرة

47’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريق يحيى الشهري في اتجاه حمد الله المنطلق على حدود المنطقة ثم استقبل الكرة بشكل رائع وسددها قوية سكنت الشباك بنجاح

2018-12-14T13:13:09Z

46’بداية الشوط الثاني

عبد الرزاق حمدالله يسجل الهاتريك

2018-12-14T12:54:04Z

بعد أقل من دقيقة

45+2’الهدف جاء بعد تمريرة خاطئة من هشام بلقروي وصلت أمام نور الدين امرابط الذي استلمها وانطلق ثم انفرد بالحارس ومرر كرة إلى حمد الله الذي سددها في المرمى الخالي

 

عبد الرزاق حمد الله يسجل الثاني للنصر

2018-12-14T12:50:23Z

بتصويبة من داخل المنطقة

45+1’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريق نور الدين امرابط للمنطلق في الجانب الأيسر أحمد موسى الذي أرسل كرة عرضية من لمسة واحدة لداخل المنطقة سددها عبد الرزاق حمد الله بسهولة في الشباك

 

2018-12-14T12:48:27Z

45’فرحان حساني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات النصر

2018-12-14T12:47:34Z

44’خطأ لصالح إسماعيل بانجورا بعد تدخل من برونو أوفيني في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2018-12-14T12:45:57Z

43’خطأ لصالح كريسستان راموس بعددتخل من أحمد حمودان في منتصف الميدان 

2018-12-14T12:45:23Z

42’كرة ثابتة نفذها حساني مباشرةً على المرمى أبعدت من الحارس وليد عبد الله ببراعة إلى ركنية

2018-12-14T12:44:05Z

41’خطأ لصالح فرحان حساني بعد تدخل من يحيى الشهري في الجانب الأيسر على حدود المنطقة

2018-12-14T12:43:42Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للنصر بهدف دون رد

2018-12-14T12:42:11Z

39’نور الدين امرابط انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2018-12-14T12:41:58Z

38’استئناف المباراة الآن

2018-12-14T12:41:42Z

37’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الجهاز الطبي لعلاجه

2018-12-14T12:39:18Z

36’سقوط اللاعب إسماعيل بانجورا بداعي الإصابة بعد تدخل من يحيى الشهري

2018-12-14T12:37:56Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للنصر بهدف دون رد

2018-12-14T12:36:51Z

34’كرة ثابتة نفذها جوليانو مقوسة داخل المنطقة مرت من أمام الجميع ووصلت إلى أحمد موسى في الجانب الأيسر الذي استلم الكرة وأرسلها عرضية أبعدت من الدفاعات 

2018-12-14T12:36:04Z

33’خطأ لصالح بيتروس بعد تدخل من حمد العمري في الجانب الأيمن على حدود المنطقة

2018-12-14T12:35:32Z

32’بيتروس أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الرائد

2018-12-14T12:35:11Z

31’خطأ لصالح عبد الرزاق حمدالله بعد تدخل من سلطان فرحان في منتصف الميدان 

2018-12-14T12:33:28Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للنصر بهدف دون رد

2018-12-14T12:33:22Z

29’استئناف المباراة الآن

2018-12-14T12:33:11Z

28’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2018-12-14T12:31:43Z

28’سقوط اللاعب هشام بلقروي بداعي الإصابة

2018-12-14T12:30:54Z

27’نور الدين امرابط أرسل كرة بينية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الرائد

2018-12-14T12:29:25Z

26’فرحان حساني انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية وصلت سهلة بين أحضان الحارس وليد عبد الله

2018-12-14T12:28:56Z

25’نور الدين امرابط انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2018-12-14T12:28:17Z

24’لاعبي النصر يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان لمحاولة خطف الهدف الثاني وتأمين النتيجة

2018-12-14T12:27:19Z

23’نور الدين امرابط انطلق من الجانب الأيسر وتوغل داخل المنطقة ثم سدد كرة قوية اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2018-12-14T12:26:34Z

22’لاعبي النصر يطالبون بركلة جزاء في الكرة الأخيرة ومطالبات بوجود ملسة يد على هشام بلقروي والحكم يقول لاشيء

2018-12-14T12:23:51Z

21’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الرائد

2018-12-14T12:22:21Z

20’تمريرات قائمة في منتصف الميدان بين لاعبي النصر دون خطورة على مرمى فريق الرائد

2018-12-14T12:21:38Z

19’كرة ثابتة نفذها بيتروس مباشرةً على المرمى وصلت للحارس عز الدين دوخا بسهولة

بطاقة صفراء

2018-12-14T12:20:59Z

18’خطأ لصالح عبد الرزاق حمد الله بعد تدخل من هشام بلقروي من على حدود المنطقة وبطاقة صفراء

2018-12-14T12:20:04Z

17’أحمد حمودان سدد كرة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-14T12:18:23Z

16’تمريرات متبادلة بين لاعبي النصر في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الرائد

2018-12-14T12:18:04Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للنصر بهدف دون رد

2018-12-14T12:16:32Z

14’كرة ثابتة نفذها فرحان حساني قوية مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-14T12:16:06Z

13’لمسة يد على كريستيان راموس من الجانب الأيمن من على حدود المنطقة

2018-12-14T12:15:27Z

12’كرة ثابتة نفذها فرحان حساني مقوسة داخل المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس وليد عبد الله

2018-12-14T12:14:49Z

11’خطأ لصالج فرحان حساني في منتصف الميدان من الجانب الأيسر بعد تدخل من نور الدين امرابط

عبد الرزاق حمدالله يفتتح التسجيل للنصر

2018-12-14T12:12:33Z

من نقطة الجزاء

10’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها عبد الرزاق حمد الله ببراعة على يمين الحارس عز الدين دوخة

 

2018-12-14T12:11:48Z

9’بالفعل حكم المباراة أوفيديو هاتيجان احتسب ركلة الجزاء بعد التأكد من تقنية الفيديو

2018-12-14T12:11:11Z

8’حكم المباراة يذهب لتقنية الفيديو ليتأكد من صحة وجود ركلة الجزاء أم لا

اووووووووووه... ركلة جزاء لصالح النصر

2018-12-14T12:10:04Z

7’حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح عبد الرزاق حمد الله بعد تدخل من هشام بلقروي داخل المنطقة

2018-12-14T12:09:27Z

6’تمريرات وكرات متبادلة بين لاعبي الرائد في منتصف الميدان دون خطورة على مرمى فريق النصر

2018-12-14T12:06:41Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-14T12:06:14Z

4’سلطان الغنام أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الرائد

2018-12-14T12:05:51Z

3’بداية هادئة من لاعبي الفريقين والكرة بحوزة لاعبي النصر

2018-12-14T12:04:53Z

2’النصر على اليسار بالزي  الأسود والرائد بالزي الأييض الكامل 

2018-12-14T12:04:43Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2018-12-14T12:04:15Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان

إليكم تشكيل الرائد لمباراة اليوم

2018-12-14T11:42:41Z

يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عز الدين دوخا / محمد عطوة / هشام بلقروي / عبد الله الشامخ / محمد العمري / عبد الله الفهد / دانييل امورا / سلطان الفرحان / فرحان حساني / أحمد حمودان / إسماعيل بانجورا

 

إليكم تشكيل فريق النصر لمباراة اليوم

2018-12-14T11:37:19Z

يبدأ المدرب كارينيو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

وليد عبد الله / سطان الغنام / كريستيان راموس / برونو أ,فيني / جوليانو فيكتور / حمد آل منصور / بيتروس ماتيوس / نور الدين امرابط / أحمد موسى / أيمن يحيى / عبد الرزاق حمدالله

 

2018-12-14T02:45:56Z

على الجانب الآخر، يدخل فريق الرائد من أجل تحقيق نتيجة ايجابية امام النصر لتحسين ترتيبه فى الجدول حيث يتواجد فريق الرائد فى المركز 11 برصيد 12 نقطة

2018-12-14T02:45:46Z

يدخل فريق النصر المباراة ويسعى لاقتناص الثلاثة نقاط والفوز على الرائد للمنافسة على الصدارة وتقليل فارق النقاط بينه وبين الهلال حيث يتواجد العالمى فى المركز الثاني برصيد 26 نقطة

2018-12-14T02:45:39Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يستضيف استاد الملز ملعب الامير فيصل بن فهد، مباراة النصر والرائد، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان