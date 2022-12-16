أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023 بين النصر والرائد على مدينة الملك عبدالله الرياضية.

النصر سحق الفيحاء برباعية نظيفة قبل توقف المسابقة بسبب انطلاق بطولة كأس العالم ليحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

أما الرائد فخسر أخر مبارياته قبل التوقف والتي كانت ضد الفتح.