مباشرالنصر والرائد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة النصر والرائد في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023، والمقامة في مدينة الملك عبدالله الرياضية...

Luiz Gustavo - nassr 2022-2023al nassr twitter
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دوري روشن السعوديالرائد vs النصرالنصرمدونة حيةقراءات طويلةالرائد

ملخص

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الرائد - النصر

    الجمعة 15 ديسمبر 2022،
    18:00 السعودية، 17:00 مصر

    شاهد VIP

    مدينة الملك عبدالله الرياضية

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    تبديل للنصر

    90+2" دخول خالد الغنام ومشاري النمر وخروج أندرسون تاليسكا وفنيسنت أبو بكر

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    90" الحكم أضاف 6 دقائق وقت بدل ضائع

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    جووووووووووووووووووووووول، الرابع للنصر والهاتريك تاريسكا

    89" جووووووووووووووووووووووول، الرابع للنصر عن طريق تاريسكا بعد تمريرة رائعة من العمري تلقاها تاريسكا ومبهارة فردية توغل لداخل المنطقة ثم سددها على يمين المرمى

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    تبديل فى صفوف الرائد

    86" دخول يحيى الشهري ويحيى سنبل وخروج كريم البركاوي وجوليو تافاريس

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    تبديلان للنصر

    79" دخول علي لاجامي وعلي الحسن وخروج سلطان الغنام ولويز جوستافو

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    75" ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة والنتيجة تشير إلى تقدم النصر بثلاثة أهدف مقابل هدف وحيد للرائد

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    جوووووووووووووووول، تاليسكا يسجل الثالث للنصر

    72" تاليسكا يسجل الهدف الثالث بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة فى سقف المرمى

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    أوووووووووووووووه، ركلة جزاء للنصر

    70" الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفار

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    68" هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في منتصف الميدان

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    جوووووووووووووووووووووووول، تاليسكا يسجل الثاني للنصر

    62" تاليسكا يسجل بعد تمريرة خاطئة من مدافعي الرائد لينطلق بها تاليسكا ويسددها على يمين الحارس سيلفيو لانج

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    تبديل أول فى صفوف النصر

    60" دخول أيمن يحيى وخروج جلال الدين ماشاريبوف

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    أوووووووه، صاروخية من تاليسكا

    67" أندرسون تاليسكا يسدد كرة صاروخية من خارج المنطقة ابعدها الحارس الروماني سيلفيو لانج ببراعة

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    48" ركلة حرة من على حدود المنطقة للرائد نفذها داميان يوكوفيتش بتسديدة مرت اعلى المرمى

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    تبديل أول فى صفوف الرائد

    46" دخول منصور البيشي وخروج عبدالعزيز الجبرين

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    46" بداية الشوط الثاني

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    45+5" نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق

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    جووووووووووووووووووووول هدف التعادل للنصر، عن طريق فينسنت أبو بكر

     49" جووووووووووووووووووووول هدف التعادل للنصر، عن طريق فينسنت أبو بكر بعد عرضية رائعة من عبدالإله العمري تلقاها ابو بكر بتسدية فى المرمى

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    45" الحكم أضاف 5 دقائق وقت بدل ضائع

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    40" خمس دقائق تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول

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    38" جلال الدين يرسل عرضية من الجانب الأيمن تلقاها سامي خليل النجعي برأسية سهلة بين أحضان الحارس

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    37" كرة عرضية للرائد من الجانب الأيسر للنصر لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

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    35"  محاولات مستمرة من لاعبي النصر لتسجيل هدف التعادل

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    30" عبد العزيز الجبرين يتحصل على بطاقة صفراء بعد عركلة لويز جوستافو فى منتصف الميدان

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    جوووووووووووووووووول عالمى للرائد، ألكساندرو ميتريتا

    28"

    ميتريتا يتقدم بالكرة من على حدود المنطقة ثم يسددها فى الزاوية اليسرى للحارس أوسبينا

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    أوووووووووه، ماذا أهدرت ياكريم

    24" أخطر هجمات الرائد تمريرة رائعة تضع كريم البركاوي منفردا بالمرمى لكنه سددها بجوار القائم الايمن لمرمى الحارس ديفيد أوسبينا

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    18" خطأ من عبدالله الفهد فى إبعاد الكرة لتصل إلى سلطان الغنام لكنه ارسلها عرضية قوية مرت بعيدة عن المرمى

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    15" ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ومحاولات مستمرة من لاعبي النصر للبحث عن هدف

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    10" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان

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    أووووووووووه، رأسية خطيرة من تاليسكا والحارس يتألق

    6" ركنية للنصر تنفذ بعرضية لداخل المنطقة يرتقي لها اندرسون تاليسكا ويسددها برأسية قوية ابعدها الحارس سيلفيو لانج ببراعة

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    3" تسدية قوية من البرازيلي لويز جوستافو اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلأى ضربة مرمى

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    1" حكم المباراة يطلق الصافرة معلنا عن بداية المباراة

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    تشكيلة الرائد ضد النصر

    يبدا فريق الرائد بقيادة المدرب ماريوس سوموديكا بالرسم الآتي

    الخطة 4-4-1-1

    سيليفيو لونج

    عبدالله الفهد - خالج الخثلان - محمد سالم - محمد الدوسري

    أليكساندرو ميتريوا - داميان جوكوفيتش - نايف هزازي - جوليو تافاريس

    عبدالعزيز الجبرين

    كريم البركاوي

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    تشكيلة النصر ضد الرائد

    يبدأ فريق النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الأتي

    الخطة 4-2-3-1

    دافيد أوسبينا

    جيسلان كونان - سلطان الغنام - ألفارو جونزاليس - عبدالإله العمري

    عبدالله الخيبري - لويس جوستافو

    سامي النجعي - تاليسكا - جالودين ماشريبوف

    فانسون أبوبكر

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023 بين النصر والرائد على مدينة الملك عبدالله الرياضية.

    النصر سحق الفيحاء برباعية نظيفة قبل توقف المسابقة بسبب انطلاق بطولة كأس العالم ليحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

    أما الرائد فخسر أخر مبارياته قبل التوقف والتي كانت ضد الفتح.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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