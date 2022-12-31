مباشرالنصر والخليج: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة النصر والخليج في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2022-2023، والمقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد ...

Asiri Al-NassrGetty
components:generic.liveblog.newPosts
الخليج vs النصرالخليجالنصردوري روشن السعودي
  • -

    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الخليج - النصر

    السبت 31 ديسمبر 2022،
    18:30 السعودية، 19:30 مصر

    شاهد VIP

    الأمير محمد بن فهد

    Shahid 1920 x 300 NEW DECEMBER 2022Shahid

  • -

  • -

    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid

  • -

    تشكيل النصر ضد الخليج

    يبدأ النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الأتي

    الخطة 4-2-3-1

    دافيد أوسبينا

    غيسلان كونان - ألفارو جونزاليس - عبدالإله العمري - سلطان الغنام

    عبدالرحمن غريب - لويس جوستافي

    جونزالو مارتينيز - تاليسكا - علي الحسن

    أبو بكر

  • -

    تشكيل الخليج ضد النصر

    يبدأ الخليج بقيادة المدرب بيدرو إيمانويل بالرسم الآتي

    الخطة 4-3-3

    دوجلاس فريدريش

    حسين النويقي - أنتوني - محمد الخبراني - عمر العودة

    بيوجو بوكو - لوكاس - خالد السميري

    أيمن الحجيلي - سوكول سيكاليشي - موراتو

  • -

    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2023 بين النصر والخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

    الخليج المضيف يحتل المركز الرابع عشر في لائحة ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 4 نقاط ويسعى للفكاك من هذا الموقف المعقد، وفي آخر مبارياته بالمسابقة هزم من الاتفاق 1-0.



    أما النصر، فيحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 23 نقطة، وفي آخر مباراة للنصر بالمسابقة، تعادل مع الهلال بهدفين لمثلهما.