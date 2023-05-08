الحكم يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.
مباشرالنصر والخليج: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- -
- -
45" الحكم أضاف 3 دقائق وقت بدل ضائع
- -
44" وسي حارس النصر ينقذ هدفًا محققًا للخليج
- -
39" بطاقة صفراء من نصيب علي الحسن بعد تدخل قوي على فابيو مارتينيز
- -
40" سيطرة من لاعبي النصر على الكرة في وسط ملعب الخليج
- -
37" أووووووووووه، الحيدري ينقذ هدفًا محققًا للنصر بعد تمريرة رائعة تضع عبدالرحمن غريب منفردا لكن تألق الحارس فى تصدي الكرة
- -
36" تسديدة قوية من عبدالمجيد الصليهم لكنها مرت بجوار القائم الأيسر
- -
35" تمريرة طولية فى إتجاه كريستيانو لكن أمسكها الحارس قبل ان تصل لرونالدو
- -
31" بطاقة صفراء من نصيب لوكاس سوزا لاعب الخليج بعد تدخل قوي على تاليسكا
- -
30" نصف ساعة مرت من أحداث الشوط الأول، ومازال التعادل الإيجابي قائم حتى الآن.
- -
أووووووووه، الحيدري يتألق أمام رونالدو
24" كريستيانو رونالدو يسدد كرة قوية من على حدود المنطقة ابعدها الحارس مروان الحيدري ببراعة
- -
21" أووووووووووه، تسديدة صاروخية من لويز جوستافو من على حدود المنطقة تصدى لها مروان الحيدري ثم اصطدمت فى العارضة ومرت بسلام على مرمى الخليج
- -
جووووووووووووووووووول، النصر يتعادل عن طريق ألفارو جونزاليس
17" النصر يتعادل بعد عرضية من الجهة اليسرى تلقاها ألفارو جونزاليس برأسية رائعة على يسار الحارس مروان الحيدري
- -
15" ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول والتقدم للخليج بهدف مقابل لاشئ
- -
10" مطالبات بركلة جزاء من لاعبي النصر بعد سقوط تاليسكا داخل منطقة جزاء الخليج
- -
8" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النصر للبحث عن ثغرة فى دفاعات الخليج
- -
جوووووووووووووووووووول،، الخليج يتقدم عن طريق فابيو مارتينيز
4" الخيج يسجل الهدف الأول عن طريق فابيو مارتينيز بعد تمريرة ثنائية وضعت مارتينيز منفردا بالمرمى ليسددها على يسار الحارس أجوستين روسي
- -
1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
- -
تشكيل الخليج ضد النصر
يبدأ الخليج بقيادة المدرب بيدرو إيمانويل بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
مروان الحيدري
بيدرو أمارال - أنتوني - محمد الخبراني - عمر العودة
لوكاس - خالد السميري
فابيو مارتينيز - بيجو بوكو - موراتو
سوكول تسيكاليشي
- -
تشكيل النصر ضد الخليج
يبدا النصر بقيادة المدرب دينكو يليتشيتش بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
أجوستن روسي
غيسلين كونان - ألفارو جونزاليس - علي لاجامي - سلطان الغنام
عبدالمجيد الصليهم - لويس جوستافو
عبدالرحمن غريب - تاليسكا - علي الحسن
كريستيانو رونالدو