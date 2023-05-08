مباشرالنصر والخليج: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد الخليج، ضمن مباريات الجولة 26، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23.

Cristiano Ronaldo Nassr Raed SPL 28.04.2023Nassr Twitter
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النصر vs الخليجالنصرالخليجدوري روشن السعودي

ملخص

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    الحكم يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

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    45" الحكم أضاف 3 دقائق وقت بدل ضائع

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    44" وسي حارس النصر ينقذ هدفًا محققًا للخليج

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    39" بطاقة صفراء من نصيب علي الحسن بعد تدخل قوي على فابيو مارتينيز

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    40" سيطرة من لاعبي النصر على الكرة في وسط ملعب الخليج

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    37" أووووووووووه، الحيدري ينقذ هدفًا محققًا للنصر بعد تمريرة رائعة تضع عبدالرحمن غريب منفردا لكن تألق الحارس فى تصدي الكرة

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    36" تسديدة قوية من عبدالمجيد الصليهم لكنها مرت بجوار القائم الأيسر

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    35" تمريرة طولية فى إتجاه كريستيانو لكن أمسكها الحارس قبل ان تصل لرونالدو

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    31" بطاقة صفراء من نصيب لوكاس سوزا لاعب الخليج بعد تدخل قوي على تاليسكا

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    30" نصف ساعة مرت من أحداث الشوط الأول، ومازال التعادل الإيجابي قائم حتى الآن.

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    أووووووووه، الحيدري يتألق أمام رونالدو

    24" كريستيانو رونالدو يسدد كرة قوية من على حدود المنطقة ابعدها الحارس مروان الحيدري ببراعة

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    21" أووووووووووه، تسديدة صاروخية من لويز جوستافو من على حدود المنطقة تصدى لها مروان الحيدري ثم اصطدمت فى العارضة ومرت بسلام على مرمى الخليج

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    جووووووووووووووووووول، النصر يتعادل عن طريق ألفارو جونزاليس

    17" النصر يتعادل بعد عرضية من الجهة اليسرى تلقاها ألفارو جونزاليس برأسية رائعة على يسار الحارس مروان الحيدري

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    15" ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول والتقدم للخليج بهدف مقابل لاشئ

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    10" مطالبات بركلة جزاء من لاعبي النصر بعد سقوط تاليسكا داخل منطقة جزاء الخليج

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    8" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النصر للبحث عن ثغرة فى دفاعات الخليج

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    جوووووووووووووووووووول،، الخليج يتقدم عن طريق فابيو مارتينيز

    4" الخيج يسجل الهدف الأول عن طريق فابيو مارتينيز بعد تمريرة ثنائية وضعت مارتينيز منفردا بالمرمى ليسددها على يسار الحارس أجوستين روسي

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    1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

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    تشكيل الخليج ضد النصر

    يبدأ الخليج بقيادة المدرب بيدرو إيمانويل بالرسم الأتي

    الخطة 4-2-3-1

    مروان الحيدري

    بيدرو أمارال - أنتوني - محمد الخبراني - عمر العودة

    لوكاس - خالد السميري

    فابيو مارتينيز - بيجو بوكو - موراتو

    سوكول تسيكاليشي

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    تشكيل النصر ضد الخليج

    يبدا النصر بقيادة المدرب دينكو يليتشيتش بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-1

    أجوستن روسي

    غيسلين كونان - ألفارو جونزاليس - علي لاجامي - سلطان الغنام

    عبدالمجيد الصليهم - لويس جوستافو

    عبدالرحمن غريب - تاليسكا - علي الحسن

    كريستيانو رونالدو