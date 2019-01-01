على الجانب الآخر، يعاني الحزم من تخبط كبير فى في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة من تعادل امام التعاون فى الجولة الأولي، وكانت آخر مباريات السفير في الدوري أمام الأتفاق، وخسروا هذا اللقاء بنتيجة كبيرة (6-0)، والتي أقيمت على ملعب نادي الحزم.