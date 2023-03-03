أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والباطن، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23، على ملعب مرسول بارك.

النصر نجح في الخروج بثلاث نقاط ثمينة وهامة، أمام ضمك في الجولة الماضية في ليلة تألق كريستيانو رونالدو ليعود بعدها إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

أما الباطن فحقق أول انتصار له في دوري روشن السعودي الجولة الماضية حينما تغلب على الاتفاق بهدف نظيف.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، ويواجه منافسة شرسة من الشباب والاتحاد على اللقب، كما أنّ الهلال لديه حظوظ قوية حال تحقيق الانتصارات في المباريات المؤجلة.