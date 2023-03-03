46" بداية الشوط الثاني
مباشرالنصر والباطن: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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تشكيل الباطنيبدا الباطن بقيادة المدرب ألين هورفات بالرسم الآتي
الخطة 4-4-2
مارتن كامبانا
بسام محمد الحريجي - محمد ناجي - ماوريسيو أنطونيو - عبدالله اليوسف
خوان سيباستيان - يحيي القرني - أندري بوكيا - راكان الشملان
يوسف سامي الشمري - رينزو لوبيز
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تشكيل النصر
يبدا النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الآتي
الخطة 4-5-1
نواف العقيدي
سلطان الغنام - على لاجامي - عبدالله مادو - جيسلان كونان
عبدالله الخيبري - لويز جوستافو - جلال الدين ماشريبوف - سامي النجعي - عبدالرحمن غريب
كريستسانو رونالدو
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45+6" نهاية الشوط الأول
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45+4" عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنى تلقاها عبدالرحمن غريب برأسية قوية ابعدها الحارس ببراعة
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45+2" خطأ لصالح النصر من على حدود المنطقة نفذها رونالدو بتسديدة قوية مرت أعلى المرمى
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45" 6 دقائق وقت بدل ضائع
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43" ضغط قوي من لاعبي النصر لمحاولة البحث عن هدف التعادل
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40" بطاقة صفراء من نصيب مارتن كامبانا
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33" تمريرة طولية رائعة تضع رونالدو منفردا بالمرمى ليمر من الحارس ببراعة ويسددها فى المرمى لكن أبعدها المدافع عبدالله اليوسف من على خط المرمى
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30" نصف ساعة مرت من المباراة والنتيجة تشير بتقدم الباطن على النصر بهدف دون رد
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21" عرضية من عبدالرحمن غريب من الجهة اليسرى يرتقي لها رونالدو ويسددها برأسية قوية مرت أعلى المرمى
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جووووووووووووووووول،،، الباطن يسجل برأسية رائعة من رينزو لوبيز
17" انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق أندري بوكيا الذي أرسلها عرضية تلقاها رينزو لوبيز برأسية رائعة فى الشباك
- -10" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والباطن، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23، على ملعب مرسول بارك.
النصر نجح في الخروج بثلاث نقاط ثمينة وهامة، أمام ضمك في الجولة الماضية في ليلة تألق كريستيانو رونالدو ليعود بعدها إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين.
أما الباطن فحقق أول انتصار له في دوري روشن السعودي الجولة الماضية حينما تغلب على الاتفاق بهدف نظيف.
ويتصدر النصر ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، ويواجه منافسة شرسة من الشباب والاتحاد على اللقب، كما أنّ الهلال لديه حظوظ قوية حال تحقيق الانتصارات في المباريات المؤجلة.