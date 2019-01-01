يدخل فريق الباطن الذي حصل رسميًا على بطاقة الهبوط الثانية من الدوري السعودي للمحترفين بعدما تلقى الهزيمة أمام أحد بهدف وحيد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي، فحتى الآن خاض الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في اربع وخسر 19 مباراة.