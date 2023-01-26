45+6' نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين دون رد.
مباشرالنصر والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة
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45' الحكم يحتسب ست دقائق وقت بدل ضائع.
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جووووووووول حمد الله يضيف الثاني للاتحاد
43' جوووووووووووووووول هدف ثان للاتحاد، عرضية من الجانب الأيمن لعبها رومارينيو وصلت إلى حمد الله الذي ارتقي برأسية رائعة لتسكن الكرة الشباك بعدها.
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36' انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الجانبين
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30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد بهدف دون رد.
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19' النصر يحاول العودة إلى المباراة ولكن لم ينجح حتى الآن في فك شفرة دفاع العميد
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جوووووووول هدف أول للاتحاد
14' جووووووووووووووووول هدف أول من المحاولة الأولى للعميد، كرة طولية وصلت إلى العبود الذي مررها إلى حمد الله، ثم أعادها إلى العبود الذي أرسل عرضية من الجانب الأيسر، انقض عليها رومارينيو ووضع الكرة في الشباك.
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9' سيطرة من جانب النصر ولكن دون خطورة حقيقية حتى الآن
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5' بداية قوية للمباراة ومحاولات من الفريقين لفرض السيطرة دون خطورة حقيقية
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0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة
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تشكيل الاتحاد
الخطة 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
مهند الشنقيطي - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - زكريا الحساوي
برونو هنريكي - طارق حامد
عبد الرحمن العبود - إيجور كورنادو - رومارينيو
عبد الرزاق حمد الله
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تشكيل النصر
الخطة 4-2-3-1
أوجستين روسي
علي لاجامي - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام
عبد الله الخيبري - لويس جوستافو
سامي النجعي - تاليسكا - بيتي مارتينيز
كريستيانو رونالدو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023،على استاد الملك فهد الدولي.
وسيشارك الاتحاد في المباراة بصفته وصيفًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما سيشارك النصر بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري.
النصر الذي يقد مستويات مميزة هذا الموسم ويتصدر ترتيب دوري روشن، سيأمل عبور بوابة الاتحاد تحت قيادة نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، والوصول إلى النهائي للاقتراب أكثر من العودة إلى منصات التتويج.
أما الاتحاد فحاله لا يختلف كثيرًا عن النصر، وسيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مبارياته بالدوري، ويتمنى مواصلة النجاحات للفوز باللقب الغالي.
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عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - الاتحاد
الخميس 26 يناير 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر
استاد الملك فهد الدولي
Shahid
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