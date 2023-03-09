90+7" الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز الاتجاد على النصر بهدف دون رد
مباشرالاتحاد والنصر: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- -
- -
90+2" تسديدة قوية من كريستيانو رونالدو تصدى لها الحارس جيروهي ببراعة
- -
90" الحكم أضاف 7 دقائق وقت بدل ضائع
- -
تبديل ثالث للاتحاد
88" دخول هارون كمارا وخروج رومارينيو
- -
85" بطاقة صفراء من نصيب جيسلان كونان بعد تدخل قوي على أقدام عبد الرحمن العبود في منتصف الميدان
- -
84" زكريا هوساوي يتلاعب بمدافعي النصر ويمرر كرة خطيرة لحمدالله الذي سقط داخل المنطقة لمحاولة الحصول على ركلة جزاء
- -
جوووووووووول، رومارينيو يسجل هدف للاتحاد
80" أحمد شراحيلي يرسل تمريرة رائعة من الجهة اليمنى لتصل لرومارينيو الذي استلم الكرة من على حدود المنطقة وسددها فى المرمى بنجاح
- -80" عرضية من كونان من الجهة اليسرى يبعدها ذكريا هوساوي قبل سامي النجعي
- -
74" عرضية من العبود ورأسية من برونو هنريكي بعيدة عن مرمى النصر
- -
تبديل ثاني للاتحاد
70" دخول زكريا هوساوي وخروج أحمد بامسعود
- -
68" بطاقة صفراء من نصيب أحمد بامسعود بعد تدخل قوي على عبدالرحمن غريب
- -
65" أوووووووه، عرضية خطيرة من العبود تلقاها رومارينيو برأسية قوية ابعدها الحارس العقيدي ببراعة
- -
تبديل أول في صفوف الاتحاد
60" دخول عبدالرحمن العبود وخروج عبدالعزيز البيشي
- -
تبديل ثاني للنصر
60" دخول سامي النعجي وخروج محمد خليل مران
- -
أووووووه، ألفارو جونزاليس يمنع هدف مؤكد للاتحاد
61" انفراد من حمدالله وحاول المرور من الحارس لكن العقيدي يتصدى لها لترتد امام رومارينيو الذي سددها فى المرمى الخالي لكن تألق المدافع ألفارو جونزاليس وابعدها من على خط المرمى
- -
56" ركلة حرة للنصر نفذها كريستيانو رونالدو بتسديدة قوية مرت بعيدة عن المرمى
- -
55" أوووووووووه، رأسية خطيرة من كورنادو مرت بجوار القائم الايمن
- -
50" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الاتحاد لمحاولة الإختراق من العمق
- -
تبديل أول في صفوف النصر
46" دخول عبدالله الخيبري وخروج لويس جوستافو
- -
46" بداية الشوط الثاني