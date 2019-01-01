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النصر × أحد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر وأحد، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-01-28T15:54:38Z

34’ تمريرة طولية من نور الدين امرابط فى إتجاه فهد الجميعة على الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-01-28T15:53:27Z

33’ محاولات من لاعبي أحد لبناء هجمة منظمة لكن دون خطورة على مرمي النصر

2019-01-28T15:50:59Z

31’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق محمد عطية لكنها مرت اعلى المرمي 

التبديل الاول فى صفوف أحد

2019-01-28T15:49:41Z

30’ دخول محمد عطية وخروج سامي كسار 

2019-01-28T15:48:05Z

29’ الحكم يلغي الهدف بعد مراجعة الـفار ويشير بوجود لمسة يد على سلطان الغنام 

2019-01-28T15:47:07Z

28’ الحكم يتأكد من صحة الهدف ويراجع نظام ال var

سلطان الغنام يسجل الهدف الثاني لفريق النصر

2019-01-28T15:45:42Z

سلطان الغنام

27’ الهدف جاء بعد عرضية من نور الدين ارمابط من الجهة اليسري لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتردد امام سلطان الغنام الذي تلقاها بتسديدة قوية بين أقدام الحارس عبده البسيسي 

2019-01-28T15:44:50Z

26’ جوووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لفريق النصر عن طريق سلطان الغنام 

2019-01-28T15:43:57Z

25’ سيطرة من لاعبي النصر على مجريات اللقاء 

2019-01-28T15:42:40Z

22’ تمريرة خطيرة لداخل المنطقة من نور الدين امرابط تلقاها جوليانو بتمريرة بكعب القدم فى إتجاه حمدالله داخل المنطقة لكن الحكم يشير بوحود تسلل

2019-01-28T15:40:18Z

20’ محاولة التسديد من نور الدين امرابط من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-01-28T15:39:56Z

19’ تنفيذ الخطأ من جوليانو بتسديدة قوية فى المرمي لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-01-28T15:39:24Z

18’ خطأ من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من غازي عبد الرزاق على فهد الجميعة 

حمدالله يفتتح التسجيل للنصر

2019-01-28T15:37:19Z

حمدالله

17’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى أرضية عن طريق خالد ععبد الباقي  تلقاها عبدالرزاق حمدالله بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-01-28T15:36:44Z

16’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،الهدف الأول لفريق النصر عن طريق حمدالله 

2019-01-28T15:36:20Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-28T15:35:53Z

14’ تسديدة قوية من كريستيان راموس من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-28T15:32:43Z

13’ خطأ لنور الدين امرابط من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من ماجد هزازي 

2019-01-28T15:32:14Z

13’ خطأ لصالح أحد فى منتصف الميدان ضد نور الدين امرابط 

2019-01-28T15:31:21Z

12’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

2019-01-28T15:29:49Z

10’ هدوء فى رتم المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النصر 

2019-01-28T15:28:40Z

8’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بيتروس ماتيوس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-28T15:26:57Z

6’ بداية قوية من لاعبي النصر بالضغط على دفاعات فريق أحد

2019-01-28T15:26:11Z

5ة عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليسري لداخل المنطقة لكن تدخل قوية على فهد الجميعة من داخل المنطقة لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-01-28T15:24:58Z

4’ سيطرة من لاعبي النصر على مجريات اللقاء وإنحصار لكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-28T15:24:15Z

3’ إنطلاقة ممن حمدالله من داخل يمين المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح 

التشكيل الرسمي للنصر لمباراة اليوم

2019-01-28T15:16:31Z

يبدأ بطريقة (5/3/2) وتضم كلامن

برادلي جونز / برونو أوفيني / فهد محمد الجميعة / كريستيان راموس / سلطان الغنام / عوض خميس آل فرج / إبراهيم غالب / بيتروس ماتيوس / جوليانو فيكتور / نور الدين امرابط / عبدالرزاق حمدالله 

البدلاء / وليد عبدالله / يحي الشهري / عبد الرحمن العبيد / عبدالعزيز الجبرين / عمر هوساوي / محمد السهلاوي / أحمد الفريدي / حمد آل منصور / نواف الفرشان

2019-01-27T03:27:33Z

يدخل العالمي المباراة في المركز الثاني برصيد 34 نقطة خلف المتصدر الهلال، بينما يتزيل فريق أحد جدول الترتيب برصيد 6 نقطة خلف الاتحاد الذي يمتلك 9 نقاط في المركز الخامس عشر

2019-01-27T03:26:57Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق النصر نظيره فريق أحد، على ملعب “الملك فهد” في إطار منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.