سلطان الغنام

قووووووووول

سلطان الغنام يضيف هدف #النصر الثاني pic.twitter.com/EH9UC7xIov — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ يناير ٢٠١٩

27’ الهدف جاء بعد عرضية من نور الدين ارمابط من الجهة اليسري لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتردد امام سلطان الغنام الذي تلقاها بتسديدة قوية بين أقدام الحارس عبده البسيسي