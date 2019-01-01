شاهد الهدف الأول للنصر
عبدالرزاق حمدالله32’
الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 16— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٨ يناير ٢٠١٩
النصر 1 : 0 أُحد
#النصر_احد
#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
#دوري_بلس pic.twitter.com/ITDVoRF2MO
التبديل الاول فى صفوف أحد
بعد الرجوع لتقنية الـ VAR حكم اللقاء يلغي الهدف بداعي لمس اليد#النصر_أحد #دوري_بلس— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٨ يناير ٢٠١٩
سلطان الغنام يسجل الهدف الثاني لفريق النصر
سلطان الغنام27’ الهدف جاء بعد عرضية من نور الدين ارمابط من الجهة اليسري لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتردد امام سلطان الغنام الذي تلقاها بتسديدة قوية بين أقدام الحارس عبده البسيسي
قووووووووول— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ يناير ٢٠١٩
سلطان الغنام يضيف هدف #النصر الثاني pic.twitter.com/EH9UC7xIov
حمدالله يفتتح التسجيل للنصر
حمدالله17’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى أرضية عن طريق خالد ععبد الباقي تلقاها عبدالرزاق حمدالله بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
قوووووووووول— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ يناير ٢٠١٩
عبدالرزاق حمدالله يسجل هدف #العالمي الأول pic.twitter.com/C0LsSpvCAa
بداية المباراة
ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ يناير ٢٠١٩
بداية مباراة #النصر_احد
بالتوفيق يا #عالمي 💙💛💙 pic.twitter.com/1LNJLzYcVR
التشكيل الرسمي لفريق أحد لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
- تشكيلة الفريق الأحدي#النصر_أحد #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— نادي أُحـد (@OHOD1936) ٢٨ يناير ٢٠١٩
بالتوفيق لنجوم #الجبل 💛💛💛 pic.twitter.com/y0rmrVJAll
التشكيل الرسمي للنصر لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (5/3/2) وتضم كلامن
برادلي جونز / برونو أوفيني / فهد محمد الجميعة / كريستيان راموس / سلطان الغنام / عوض خميس آل فرج / إبراهيم غالب / بيتروس ماتيوس / جوليانو فيكتور / نور الدين امرابط / عبدالرزاق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_احد— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ يناير ٢٠١٩
في الجولة السابعة عشر ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/pvKZ7fflry
البدلاء / وليد عبدالله / يحي الشهري / عبد الرحمن العبيد / عبدالعزيز الجبرين / عمر هوساوي / محمد السهلاوي / أحمد الفريدي / حمد آل منصور / نواف الفرشان