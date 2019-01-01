أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره أجمك الأوزبكي، على ملعب “ الأمير فيصل بن فهد” في الملحق النهائي المؤهل لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.