طالع التشكيل الرسمي لنادي النصر
2019-02-19T14:39:55Z
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_أجمك_الاوزبكي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٩ فبراير ٢٠١٩
في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/v8ag0kPNX0
2019-02-18T22:00:36Z
يدخل النصر المباراة من اجل الفوز والتأهل لدوري المجموعات من دوري أبطال أسيا، حيث أنه انهي الموسم الماضي وهو فى المركز الثالث برصيد 44 نقطة ما يؤهله إلى الملحق المؤهل لدوري المجموعات مع الفريق الأوزبكي أجمك
2019-02-18T22:00:17Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره أجمك الأوزبكي، على ملعب “ الأمير فيصل بن فهد” في الملحق النهائي المؤهل لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.