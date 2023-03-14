45' كريستيانو يتحصل على بطاقة صفراء قبل نهاية الشوط الأول بسبب اعتراضه على صافرة إنهاء الشوط تزامنًا مع منع مرتدة خطيرة للنصر
مباشرالنصر ضد أبها: مباشر لحظة بلحظة
- -
بداية الشوط الثاني
- -
نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين
- -
بطاقة صفراء لرونالدو
- -
محاولة من رونالدو
41' تصوويبة قوية من الدون ولكن الكرة تمر بجوار القائم
- -
33' رونالدو ينفرد بالمرمى ويسدد! ولكن الحكم بعدها يرفع راية التسلل
- -
32' تمريرة بينية بإتجاه رونالدو ولكن إيباسي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة
- -
27' تعطل اللعب لعلاج لاعب أبها، ومنح بطاقة صفراء للصليهم لاعب نادي النصر
- -
24' بطاقة صفراء لإدريس الصديقي بعد التحام مع عبد الرحمن غريب
- -
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للنصر
21' عرررضية رائعة من كونان إلى الخيبري الذي يسددها من لمسة واحدة في المرمى، ليضاعف النصر النتيجة
- -
13' رونالدو يسدد الركلة الحرة، ولكنها ترتطم بالحائط وتصل إلى مران ولكن مهاجم النصر كان متسللًا
- -
12' ركلة حرة مباشرة للنصر من مكان خطير، بعد عرقلة سامي النجعي
- -
مستحيلة!! التعادل يضيع من أبها
2' ألفارو جونزاليس يشتت كرة من على خط المرمى بعد خروج خاطئ من العقيدي!
- -
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للنصر
1' بغد مرور 19 ثانية فقط على بداية المباراة! النجعي يستلم تمريرة من الغنام، ويسدد الكرة على يسار الحارس
- -
انطلاق المباراة
- -
تشكيل أبها ضد النصر
اختار رويل كومانز مدرب أبها البدء بالتشكيل التالي:
الخطة: 4-2-3-1
ديفيز إيباسي
عبدلله الزوري - سعد ناطق - أمين عطوشي - فهد الجميعة
زكريا سامي - إدريس الصديقي
سعد بقير- أوروش ماتيتش - نواف الصعدي
صالح العمري
- -
أهلا بكم في البث المباشر لمباراة النصر وأبها، في إطار الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيُقام اللقاء على ملعب جامعة الملك سعود.
تأهل النصر إلى هذا الدور عقب التغلب على العدالة بهدفين نظيفين، ويرغب الفريق بالوصول إلى نصف النهائي للاقتراب من أولى الألقاب هذا الموسم بقيادة رونالدو، بعد أن خسر السوبر ضد الاتحاد منذ أسابيع قليلة.
على الجانب الآخر، كان نادي أبها قد صعد لربع النهائي بعد أن نجح في التفوق على التعاون في مباراة دراماتيكية ومثيرة للغاية كانت قد انتهت بالفوز بنتيجة 4-3، ويطمح الضيوف في تحقيق مفاجأة أخرى في المسابقة على حساب العالمي هذه المرة.
- -
تشكيل النصر ضد أبها
يبدأ النصر بقيادة رودي جارسيا بالرسم الآتي
الخطة 4-4-2
نواف العقيدي
جيسلان كونان - عبد الإله العمري - ألفارو - سلطان الغنام
عبد الرحمن غريب - عبدلله الخيبري - عبد المجيد الصليهم - سامي النجعي
محمد مران - كريستيانو رونالدو