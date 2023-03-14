أهلا بكم في البث المباشر لمباراة النصر وأبها، في إطار الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيُقام اللقاء على ملعب جامعة الملك سعود.

تأهل النصر إلى هذا الدور عقب التغلب على العدالة بهدفين نظيفين، ويرغب الفريق بالوصول إلى نصف النهائي للاقتراب من أولى الألقاب هذا الموسم بقيادة رونالدو، بعد أن خسر السوبر ضد الاتحاد منذ أسابيع قليلة.

على الجانب الآخر، كان نادي أبها قد صعد لربع النهائي بعد أن نجح في التفوق على التعاون في مباراة دراماتيكية ومثيرة للغاية كانت قد انتهت بالفوز بنتيجة 4-3، ويطمح الضيوف في تحقيق مفاجأة أخرى في المسابقة على حساب العالمي هذه المرة.