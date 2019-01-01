كهربا يغيب وبوطيب وأحداد والسعيد في التشكيل الأساسي

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (محمود جنش / محمد عبد السلام ، محمد عبد الغني ، محمود علاء ، عبد الله جمعة / فرجاني ساسي ، يوسف أوباما / إبراهيم حسن ، خالد بوطيب ، حميد أحداد / عمر السعيد).

تشكيل الزمالك لمباراة النجوم بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/6dUgUQNTlc — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 9, 2019

البدلاء: (عماد السيد ، محمد عنتر ، محمود عبد العزيز ، أيمن حفني ، بهاء مجدي ، محمد حسن ، أحمد مدبولي).