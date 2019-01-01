وليد أزارو يسجل الأول للأهلي
بعد أسيسيت رائع من صالح جمعة
9’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق صالح جمعة في إتجاه وليد أزارو المنطلق خلف الدفاعات الذي إستقبل الكرة وسددها تصدى لها الحارس محمد الشحات، ثم عادت إليه مرة آخرة ليسددها بيسراه سكنت الشباك بنجاح
وليد أزارو يحرز الهدف الأول لفريق #الأهلي فى مرمى #النجوم فى الدقيقة 7 من زمن المباراة #الأهلي 1#النجوم 0#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/4Tz1orpvqf— ON Sport (@ONsportEg) May 5, 2019
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمد الشناوي / أحمد فتحي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / علي معلول / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / صالح جمعة / رمضان صبحي / وليد أزارو
إليكم تشكيل النجوم لمباراة اليوم
يبدأ المدرب رمضان السيد بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمد أحمد الشحات / أحمد ربيع / خالد عبد الرازق / محمود فتح الله / إسلام الفار / محمود عبد الحليم / أحمد أيمن أحمد / إسلام حازم / كريم فؤاد / أيمن الغباشي / صلاح أمين
يقدم فريق النجوم نتائج غير جيدة إلى حد الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الاتحاد السكندري وانتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف فريق الجونة صاحب المركز الثامن عشر، واستطاع الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز أن يحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في عشر مواجهات وتلقى 15 هزيمة حتي الآن.
يدخل المارد الأحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء الجولة 31 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر الصدارة برصيد 64 نقطة، مساويًا مع بيراميدز بنفس النقاط، فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 28 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..