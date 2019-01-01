أنهى الفارس الأبيض مباراة الذهاب بفوز مستحق بهدف دون رد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.