يدخل الشياطين الحُمر هذا اللقاء بكل قوة بحثًا عن تحقيق الفوز والتتويج رسميًا ببطولة الدوري دون النظر لنتائج الزمالك، وتعادل الفريق في آخر مبارياته أمام الإسماعيلي بهدف لمثله، وبالرغم من هذا التعادل ظل المارد الأحمر على صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 32 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم.