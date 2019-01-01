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المقاولون × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة المقاولون العرب ضد الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

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تشكيل الأهلي

2019-07-24T17:20:22Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي / وليد أزارو

تشكيل المقاولون

2019-07-24T17:18:21Z

يبدأ المدرب عماد النحاس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد أبو السعود / عبد العزيز موسى / فاروقا نور الدين / محمد سمير / حسن الشامي / أحمد الشيمي / محمد سوستة / محمد مجلي / لويس إدواردو / سيف الدين الجزيري / محمد طلعت 

2019-07-24T17:15:01Z

صافرة الحكم محمد معروف تدير اللقاء

2019-07-24T17:14:54Z

يقدم فريق المقاولون العرب موسمًا جيدًا حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بتروجيت، وانتهت بالتعادل السلبي يدون أهداف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة خلف المصري صاحب المركز الرابع، ومنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل فى 9 وخسر في 11 لقاء.

2019-07-24T17:14:41Z

يدخل الشياطين الحُمر هذا اللقاء بكل قوة بحثًا عن تحقيق الفوز والتتويج رسميًا ببطولة الدوري دون النظر لنتائج الزمالك، وتعادل الفريق في آخر مبارياته أمام الإسماعيلي بهدف لمثله، وبالرغم من هذا التعادل ظل المارد الأحمر على صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 32 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم.

2019-07-24T17:08:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف ملعب برج العرب مباراة تجمع بين المقاولون والأهلي، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.