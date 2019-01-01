يدخل أسود الأطلس هذا اللقاء وهم قادمون من خسارة على ملعبهم فى المباراة الودية أمام زامبيا (3-2)، وذلك في آخر تحضيرات الفريق الودية الخاصة ببطولة إفريقيا، وكان قد تأهل المنتخب المغربي رسميًا إلى نهائيات البطولة، بعد تصدرهم للمجموعة الثانية برصيد 11نقطة، يذكر أن أبناء هيرفي رينارد في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من كوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا.