على الجانب الآخر خاض المنتخب الليبي أيضاً مباراة ودية ضد منتخب النيجر، واستطاع أن ينتصر فيها بهدفين دون رد، وكان من المُقرر إقامة مباراة ودية أخرى ضد المنتخب العراقي ولكن تم إلغاء المباراة، ويقدم منتخب ليبيا مستوى جيد في الآونة الآخيرة لذا فمن المتوقع أن نُشاهد مباراة قوية من جانب المنتخبين.