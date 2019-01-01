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المغرب × كوت ديفوار | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة المغرب ضد ساحل العاج في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

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التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب

2019-06-28T16:36:06Z

يبدأ هيرفي رينارد بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلاًمن

ياسين بونو / نبيل درار / مهدي بنعطية / غانم سايس / أشرف حكيمي / مبارك بوصوفة / كريم الأحمدي / حكيم زياش / نور الدين امرابط / يونس بلهندة / يوسف نصيري 

2019-06-28T16:34:33Z

نافس منتخب الأفيال في التصفيات المؤهلة إلى الكان 2019 في مجموعة ضمت كلًا من غينيا، أفريقيا الوسطى، رواندا، ونجح في الاحتفاظ بوصافة المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، أما عن تخصيرات الفريق للبطولة، فخاض المنتخب ثلاث وديات واحدة كانت منتخب أوغندا وخسروا هذه المواجهة بهدف دون رد، قبل أن يحققوا الفوز على حساب جزر القمر بثلاثية مقابل هدف، وفاز منتخب ساحب العاج على حساب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في الجولة الأولى.

2019-06-28T16:34:24Z

استهل أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بفوز قاتل على حساب منتخب ناميبيا في الدقائق الأخيرة عن طريق النيران الصديقة، وبهذا الانتصار اعتلى المنتخب المغربي قمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، وينافس الفريق في مجموعة تضم كلًا من ساحل العاج، نامبيا، جنوب إفريقيا، وسيسعى المنتخب المغربي بالخروج بالثلاث نقاط من هذه المواجهة لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم.

2019-06-28T16:33:58Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد السلام أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين المغرب وساحل العاج، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.