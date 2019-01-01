التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب
يبدأ هيرفي رينارد بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلاًمنياسين بونو / نبيل درار / مهدي بنعطية / غانم سايس / أشرف حكيمي / مبارك بوصوفة / كريم الأحمدي / حكيم زياش / نور الدين امرابط / يونس بلهندة / يوسف نصيري
نافس منتخب الأفيال في التصفيات المؤهلة إلى الكان 2019 في مجموعة ضمت كلًا من غينيا، أفريقيا الوسطى، رواندا، ونجح في الاحتفاظ بوصافة المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، أما عن تخصيرات الفريق للبطولة، فخاض المنتخب ثلاث وديات واحدة كانت منتخب أوغندا وخسروا هذه المواجهة بهدف دون رد، قبل أن يحققوا الفوز على حساب جزر القمر بثلاثية مقابل هدف، وفاز منتخب ساحب العاج على حساب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في الجولة الأولى.
استهل أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بفوز قاتل على حساب منتخب ناميبيا في الدقائق الأخيرة عن طريق النيران الصديقة، وبهذا الانتصار اعتلى المنتخب المغربي قمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، وينافس الفريق في مجموعة تضم كلًا من ساحل العاج، نامبيا، جنوب إفريقيا، وسيسعى المنتخب المغربي بالخروج بالثلاث نقاط من هذه المواجهة لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم.