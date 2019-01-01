نافس منتخب الأفيال في التصفيات المؤهلة إلى الكان 2019 في مجموعة ضمت كلًا من غينيا، أفريقيا الوسطى، رواندا، ونجح في الاحتفاظ بوصافة المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، أما عن تخصيرات الفريق للبطولة، فخاض المنتخب ثلاث وديات واحدة كانت منتخب أوغندا وخسروا هذه المواجهة بهدف دون رد، قبل أن يحققوا الفوز على حساب جزر القمر بثلاثية مقابل هدف، وفاز منتخب ساحب العاج على حساب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في الجولة الأولى.