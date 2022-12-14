يبدأ منتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشامب بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
هوجو لوريس
جول كوندي - رافاييل فاران - إبراهيما كوناتي - ثيو هيرنانديز -
أوريليان تشواميني - يوسف فوفانا
أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي
أوليفيه جيرو
يبدأ منتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشامب بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
هوجو لوريس
جول كوندي - رافاييل فاران - إبراهيما كوناتي - ثيو هيرنانديز -
أوريليان تشواميني - يوسف فوفانا
أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي
أوليفيه جيرو
Le 1⃣1⃣ aligné par Didier Deschamps pour cette 𝗱𝗲𝗺𝗶-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 de 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗲 ⚔️— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 14, 2022
🇫🇷🇲🇦 | #FRAMAR | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/TXI4Em8lV1
يبدأ وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب المباراة بالتشكيل التالي:
الخطة 5-4-1
ياسين بونو
أشرف حكيمي - جواد الياميق - نايف أكرم - رومان سايس - نصير مزراوي
حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - سفيان بوفال
يوسف نصيري
🚨تشكيلة المنتخب الوطني أمام منتخب فرنسا— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 14, 2022
Atlas Lions Line-up for the Semi-Finals against France 🇫🇷#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/WvUZLP83Cd
أما منتخب فرنسا، فواصل حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بنجاح منقطع النظير حتى الآن، بعدما حقق الفوز على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف واحد، ليحجز رفاق كيليان مبابي مقاعد نصف النهائي.
منتخب المغرب نجح في مواصلة مشواره في مونديال قطر، وتمكن من الوصول إلى المربع الذهبي بإقصاء منتخب البرتغال، بعد الفوز على رفاق رونالدو بهدف دون رد في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة.
سيكون استاد "البيت" على موعد مع تاريخ جديد تكتبه كرة القدم العربية في منافسات المونديال، حين يستضيف مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.
مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول.
A place in the #FIFAWorldCup Final on the line...#Qatar2022 | #FRA #MAR— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2022