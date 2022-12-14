منتخب المغرب نجح في مواصلة مشواره في مونديال قطر، وتمكن من الوصول إلى المربع الذهبي بإقصاء منتخب البرتغال، بعد الفوز على رفاق رونالدو بهدف دون رد في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة.