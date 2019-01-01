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المغرب × زامبيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة المغرب ضد زامبيا الودية التحضيرية لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
التعليقات()

2019-06-16T18:30:25Z

90+5’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2019-06-16T18:25:58Z

90+3’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من حكيم زياش من خارج المنطقة لكن امسكها الحارس على مرتين 

2019-06-16T18:24:39Z

90+2’ خطأ للمنتخب المغربي بعد تدخل قوي على حكيم زياش من خارج المنطقة 

2019-06-16T18:22:16Z

90’ الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع 

2019-06-16T18:21:14Z

89’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق نور الدين امرابط لداخل المنطقة تلقاها يونس بلهندة برأسية لكنها مرت بجوار القائم الايمن 

2019-06-16T18:20:36Z

88’ عرضية من نبيل ضرار من الجهة اليمنى لكنها مرت أقوي من اللازم من امام مبارك بوصوفة 

2019-06-16T18:19:40Z

87’ مرتدة لمنتخب زامبيا لكن استخلصها أشرف حكيمي ببراعة وابعدها الي الحارس بونو 

2019-06-16T18:19:05Z

86’ ركنية للمنتخب المغربي تنفذ بعرضية من حكيم زياش لكن ابعدها الحارس من امام الجميع 

2019-06-16T18:18:28Z

85’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق نبيل ضرار لكنها مرت من الجميع 

2019-06-16T18:18:02Z

84’ تنفيذ الركنية بعرضية من فيصل فجر لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-06-16T18:16:57Z

83’ تسديدة قوية من حكيم زياش من خارج المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-06-16T18:15:34Z

82’ عرضية من اشرف حكيمي من الجهة اليسري لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-06-16T18:14:31Z

80’ تمريرة من نور الدين امرابط لداخل المنطقة فى إتجاه يوسف نصيري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-06-16T18:11:38Z

78’ محاولات من لاعبي المنتخب المغربي للبحث عن هدف التعادل 

2019-06-16T18:10:55Z

77’ بططاقة صفراء من نصيب مبارك بوصوفة 

التبديل الرابع فى صفوف منتخب المغرب

2019-06-16T18:10:08Z

76’ دخول فيصل فجر وخروج يونس بلهندة 

2019-06-16T18:08:57Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم لمنتخب زامبيا بثلاثية مقابل هدفين 

إينوك مويبو يسجل الهدف الثالث منتخب زامبيا

2019-06-16T18:06:49Z

وصف الهدف

73’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية أرضية من على حدود المنطقة عن طريق إينوك مويبو مرت على يمين الحارس بونو 

2019-06-16T18:06:15Z

72’ جووووووووووووووول،،،، الهدف الثالث لمنتخب زامبيا عن طريق إينوك مويبو 

2019-06-16T18:03:14Z

71’ تمريرة من نور الدين امرابط لداخل يسار المنطقة إلى أشرف حكيمي لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-06-16T18:02:21Z

70’ ضغط قوي من لاعبي المنتخب المغربي وعرضيات عديدة تبحث عن رأسية يوسف نصيري 

2019-06-16T18:00:37Z

69’ تسديدة قوية من حكيم زياس من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي

2019-06-16T17:59:01Z

67’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليسري تلقاها يوسف نصيري برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-06-16T17:58:22Z

66’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب المغربي 

2019-06-16T17:57:39Z

65’ توقف اللقاء لسقوط الحارس الزامبي ألان تشيبوي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-06-16T17:56:10Z

64’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق يوسف بلهندة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-06-16T17:54:00Z

62’ إنطلاقة من نبيل ضرار من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها إلى حكيم زياش لكن استخلصها الدفاع من امامه

التبديل الثالث فى صفوف المنتخب المغربي

2019-06-16T17:52:20Z

61’ دخول يونس عبدالحميد وخروج غانم سايس  

2019-06-16T17:51:45Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني والتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما 

2019-06-16T17:51:17Z

59’ تنفيذ الخطأ بعرضية من حكيم زياش لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-06-16T17:50:18Z

58’ خطأ لصالح المنتخب المغربي من الجهة اليسري بعد تدخل قوي على أشرف حكيمي 

2019-06-16T17:49:47Z

57’ تنفيذ الخطأ من حكيم زياش بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

بطاقة صفراء من نصيب إينوك مويبو

2019-06-16T17:47:39Z

56’ خطا من على حدود المنطقة لصالح منتخب المغرب بعد تدخل قوي من إينوك مويبو على مبارك بوصوفة 

حكيم زياش يسجل الهدف الثاني لمنتخب المغرب

2019-06-16T17:46:41Z

وصف الهدف

55’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من حكيم زياش على يمين المرمي للحارس آلان تشيبوي

2019-06-16T17:46:10Z

54’ جووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للمنتخب الجزائري عن طريق حكيم زياش 

ركلة جزااااااااء للمنتخب المغربي

2019-06-16T17:45:11Z

53’ الحكم يحتسب ركلة جزاء للمنتخب المغربي بعد تدخل قوي من كاباسو تشونجو على حكيم زياش 

2019-06-16T17:44:09Z

52’ ركنية للمنتخب المغربي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها يوسف نصيري برأسية امام مهدي بنعطية الذي سددها بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-06-16T17:43:36Z

51’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليسري لكنها مرت من فوق رأس يوسف نصيري 

2019-06-16T17:43:08Z

50’ تمريرات فى صفوف المنتخب المغربي فى منتصف الميدان 

2019-06-16T17:41:57Z

49’ ركنية للمنتخب المغربي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

التبديل الثاني فى صفوف منتخب المغرب

2019-06-16T17:41:10Z

48’ دخول يوسف آيت بن ناصر وخروج كريم الأحمدي

التبديل الأول فى صفوف منتخب المغرب

2019-06-16T17:40:34Z

47’ دخول مبارك بوصوفة وخروج سفيان بوفال

2019-06-16T17:39:43Z

47’ تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخب المغربي على حدود المنطقة لمحاولة الإختراق من العمق

2019-06-16T17:37:20Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-06-16T17:33:29Z

45+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول 

2019-06-16T17:23:05Z

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع 

المنتخب الزامبي يسجل الهدف الثاني

2019-06-16T17:19:22Z

وصف الهدف

44’ الهدف جاء بعد رمية تماس للمنتخب الزامبي تنفذ بتمريرة إلى باستون داكا داخل يمين المنطقة ليمررها إلى كانجوا فى منتصف المنطقة ليسددها فى المرمي وتسكن الشباك بنجاح

2019-06-16T17:17:10Z

43’ جوووووووووووووووول،،،، الهدف الثاني لمنتخب زامبيا عن طريق كانجوا 

2019-06-16T17:16:47Z

41’ بطاقة صفراء من نصيب أشرف حكيمي 

2019-06-16T17:14:17Z

40’ بطاقة صفراء من نصيب كينجس كانجوا بعد تدخل قوي على نورالدين امرابط

2019-06-16T17:12:43Z

39’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق نبيل ضرار لكن استخلصها الدفاع بنجاح من امامه

2019-06-16T17:12:06Z

38’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب المغربي 

2019-06-16T17:11:04Z

37’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية لداخل المنطقة من حكيم زياش تلقاها غانم سايس من على القائم الايمن برأسية امام مهدي بنعطية لكن ابعدها الدفاع من امامه

2019-06-16T17:10:23Z

36’ خطأ لصالح المنتخب المغربي بعد لمسة يد على إيمانويل باندا فى منتصف الميدان 

2019-06-16T17:09:15Z

35’ تمريرة طولية من غانم سايس فى إتجاه أشرف حكيمي على الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع من امامه

2019-06-16T17:08:13Z

34’ عرضية من كريم الأحمدي من الجهة اليمنى تلقاها يوسف نصيري برأسية لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح زامبيا بعد تدخل نصيري مع الحارس

2019-06-16T17:07:15Z

32’ تسديدة قوية من موسندا من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الحارس المغربي بونو بنجاح

2019-06-16T17:06:11Z

30’ نصف ساعة اولي من عمر المباراة والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

التبديل الأول فى صفوف منتخب زامبيا

2019-06-16T17:04:31Z

29’ دخول كينجس كانجوا وخروج موسيس نيندو 

2019-06-16T17:02:12Z

28’ تمريرة طولية فى إتجاه يوسف نصيري على حدود المنطقة لكن خروج رائع من الحارس وابعدها برأسية إلى رمية جانبية 

2019-06-16T17:00:51Z

27’ سيطرة من لاعبي المنتخب المغربي على مجريات اللقاء 

2019-06-16T16:59:13Z

25’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق سفيان بوفال الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة ’ لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

حكيم زياش يسجل الهدف الأول لمنتخب المغرب

2019-06-16T16:58:11Z

وصف الهدف

24’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من حكيم زياش من على حدود المنطقة تصدي لها الحارس لكنها سكنت الشباك بنجاح 

2019-06-16T16:57:34Z

23’ جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول للمنتخب المغربي عن طريق حكيم زياش 

2019-06-16T16:53:59Z

21’ تسديدة قوية من حكيم زياش من خارج المنطقة لكن ابعدها الحارس ببراعة 

2019-06-16T16:53:29Z

20’ إستبسال دفاعي قوي من منتخب زامبيا  امام هجمات المنتخب المغربي 

2019-06-16T16:51:32Z

19’ ضغط قوي من لاعبي المنتخب المغربي على دفاعات منتخب زامبيا فى هذه  الدقائق 

2019-06-16T16:49:51Z

17’ يوسف بلهندة يطالب الحكم بركلة جزاء بعد تدخل دفاعي قوي من مدافعي منتخب زامبيا لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-06-16T16:49:03Z

16’ عرضية رائعة من الجهة اليسري عن طريق حكيم زياش لداخل المنطقة تلقاها يوسف نصيري برأسية قوية لكن ابعدها الحارس الزامبي بنجاح

2019-06-16T16:48:26Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم لصالح منتخب زامبيا بهدف دون رد

2019-06-16T16:47:44Z

12’ تمريرة ثنائية بين يوسف نصيري وحكيم زياش من الجهة اليسري انهاها زياش بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس ببراعة 

2019-06-16T16:47:12Z

11’ عرضية أرضية من الجهة اليسري عن طريق حكيم زياش لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-06-16T16:42:02Z

9’ ركنية للمنتخب المغربي تنفذ بعرضية من حكيم زياش لداخل المنطقة تلقاها غانم سايس برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-06-16T16:41:28Z

8’ تمريرات متبادلة فى منتصف المييدان بين أقدام لاعبي المنتخب المغربي 

2019-06-16T16:40:06Z

6’ تمريرة طولية من الجهة اليمني من حكيم زياش على أقصي الجهة اليسري إلى أشرف حكيمي الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-06-16T16:39:27Z

6’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق سفيان بوفال لكن ابعدها الدفاع إلى رمية جانبية 

2019-06-16T16:38:05Z

5’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي منتخب المغرب لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

موسندا موابي يسجل الهدف الاول لمنتخب زامبيا

2019-06-16T16:36:06Z

وصف الهدف

3’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة للمنتخب الزامبي عن طريق باستون داكا من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية تصطدم فى الدفاع وترتد فى جسد موابي وتسكن الشباك 

2019-06-16T16:34:05Z

2’ جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول للمنتخب الزامبي 

2019-06-16T16:30:45Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

2019-06-16T15:54:44Z

على الجانب الآخر منتخب زامبيا الذي أوقعته قرعة التصفيات في المجموعة الحادية عشر، لم ينجح في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا، بعدما احتلوا المركز الأخير برصيد 7 نقاط، مما سمح للمنختب الغيني لخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا رفقة منتخب نامبيا بعد أن تأهلوا عن المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

2019-06-16T15:54:17Z

خاض منتخب أسود الأطلس ثاني مباراة ودية له في التوقف الأخير وكانت أمام الأرجنتين، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، والثانية امام جامبيا وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد،أما عن كأس الأمم الإفريقية فكان قد حسم المنتخب المغربي التأهل رسميًا لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستقام في مصر الشهر الجاري، بعدما جمعوا 11 نقاط من 6 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادلو في إثنين وتلقوا هزيمة واحدة.

2019-06-16T15:52:22Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد مراكش أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين المغرب وزامبيا، وذلك في مباراة ودية في إطار إستعداد المنتخب المغربي لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.