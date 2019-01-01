2019-06-12T16:33:36Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
2019-06-11T21:18:52Z
على الجانب الآخر منتخب جامبيا الذي أوقعته قرعة التصفيات في المجموعة الرابعة، لم ينجح في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا، بعدما احتلوا المركز الأخير برصيد 5 نقاط، مما سمح للمنختب البنيني لخطف بطاقة التأهل الثانية إلى نهائيات أمم إفريقيا رفقة محاربو الصحراء بعد أن تأهلوا عن المركز الثاني برصيد 10 نقاط.
2019-06-11T21:18:09Z
خاض منتخب أسود الأطلس ودية واحدة في التوقف الأخير كانت أمام الأرجنتين، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، أمام عن كأس الأمم الإفريقية فكان قد حسم المنتخب المغربي التأهل رسميًا لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستقام في مصر الشهر الجاري، بعدما جمعوا 11 نقاط من 6 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادلو في إثنين وتلقوا هزيمة واحدة.
2019-06-11T21:17:01Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث فتح ملعب مراكش أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين المغرب وجامبيا، وذلك في مباراة ودية إستعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.