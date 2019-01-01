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المغرب × بنين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب المغرب ومنتخب بنين، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019

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Getty Imges

2019-07-05T00:13:52Z

يدخل منتخب بنين فى المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فحتى الآن خاض الفريق ثلاث مباريات في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، لن ينجح المنتخب البينيني في تحقيق الفوز فى أي مباراة وانتهت جميعاً بالتعادل، ويضمن تأهله رسمياً إلى دور الـ16 ضمن أحسن 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث 

2019-07-05T00:13:42Z

حقق أسود الأطلس العلامة الكاملة فى كأس الأمم الإفريقية بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز أمام منتخب ناميبيا بهدف دون رد في افتتاح مشواره في البطولة الإفريقية، وفى الجولة الثانية حقق فوز صعب على المنتخب الإفواري ليضمن تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، وبهذه النتيجة تأهل رفقاء حكيم زياش للدور ثمن النهائي، وأصبحوا على صدارة المجموعة الرابعة.

2019-07-05T00:13:28Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد السلام أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين منتخب المغرب ومنتخب بنين، وذلك في إطار منافسات دورالـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي