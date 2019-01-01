أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الفيصلي والنصر في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدروي السعودي للمحترفين، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.