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الفيصلي × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الفيصلي ضد النصر في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين

محدث
التعليقات()

2019-01-10T15:46:00Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للنصر بهدف دون رد

2019-01-10T15:44:54Z

39’أكبالا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-10T15:42:52Z

38’حمد آل منصور أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخب المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-10T15:41:45Z

37’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أكبالا لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات النثر

2019-01-10T15:37:54Z

36’خطأ لصالح نور الدين امرابط في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من يزيد البكر

2019-01-10T15:37:19Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للنصر بهدف دون رد

2019-01-10T15:36:24Z

34’نور الدين امرابط انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-01-10T15:35:37Z

33’خطأ لصالح روجيرو بعد تدخل من الجبرين في منتصف الميدان 

2019-01-10T15:33:52Z

32’كرة ثابتة نفذها فهد الأنصاري قوية على المرمى أبعدت من الحارس براد جونز ببراعة

2019-01-10T15:33:17Z

31’خطأ لصالح روجيرو بعد تدخل من عبد العزيز الجبرين  بالقرب من منطقة الجزاء

2019-01-10T15:33:02Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للنصر بهدف دون رد

2019-01-10T15:32:25Z

29’عوض خميس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-10T15:31:14Z

28’هدوء نسبي في أحداث المباراة مع اقترابنا من أول نصف ساعة في عمر الشوط الأول 

2019-01-10T15:30:01Z

27’بيتروس مرر كرة بينية في اتجاه حمد آل منصور المنطلق في الجانب الأيمن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-01-10T15:29:19Z

26’روجيرو مرر كرة بينية في اتجاه أكبالا المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيسر، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-01-10T15:28:35Z

25’عبد العزيز الجبرين سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت عالية وبعيدة وإلى ركلة مرمى

2019-01-10T15:28:10Z

24’امرابط مررة كرة بينية في اتجاه حمد الله أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-10T15:27:13Z

23’حمد آل منصور انطلق من الجانب الأيمن ثم مرر  كرة عرضية أرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الفيصلي

2019-01-10T15:26:18Z

22’عوض خميس مرر كرة بينية في اتجاه نور الدين امرابط المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الفيصلي إلى رمية جانبية

2019-01-10T15:25:38Z

21’يزيد البكر سدد كرة قوية من خارج المنطقة أمسك بها الحارس براد جونز بثبات

2019-01-10T15:24:40Z

20’استحواذ من لاعبي الفيصي على مجريات المباراة في هذه الأوقات لمحاولة خطف هدف تعديل النتيجة

2019-01-10T15:23:43Z

19’خطأ لصالح عوض خميس بعد تدخل من روجيروفي منتصف الميدان 

2019-01-10T15:21:32Z

18’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كالديرون لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات النصر

2019-01-10T15:20:59Z

17’نور الدين امرابط انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-10T15:19:16Z

16’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الفيصلي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات النصر

2019-01-10T15:19:04Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للنصر بهدف دون رد

2019-01-10T15:18:21Z

14’خطأ لصالح سلطان مندش بعد تدخل من عبد العزيز الجبرين في منتصف الميدان وحكم المباراة يستدعي اللاعب لتحذيره

2019-01-10T15:14:39Z

12’خطأ لصالح فهد الأنصاري بعد تدخل من بيتروس في منتصف الميدان

2019-01-10T15:13:36Z

11’دييجو كالديرون انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات النصر

2019-01-10T15:13:16Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-01-10T15:12:29Z

8’نور الدين امرابط أرل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس مصطفى ملائكة

2019-01-10T15:12:01Z

7’ضغط مبكر من لاعبي النصر على دفاعات فريق الفيصلي لمحاولة احراز الهدف الثاني +

2019-01-10T15:10:40Z

6’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نور الدين امرابط لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وأبعدت من الدفاعات 

2019-01-10T15:10:22Z

5’خمس دقائق مؤقت من عمر المباراة ومازال التقدم للنصر بهدف دون رد

نور الدين امرابط يفتتح التسجيل للنصر

2019-01-10T15:06:50Z

بتصويبة من على حافة المنطقة

4’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق بيتروس في اتجاه امرابط على حدود المنطقة الذي استلم الكرة وسددها قوية من داخل المنطقة سكنت الشباك بنجاح

 

2019-01-10T15:06:30Z

3’بداية هادئة والكرة بحوزة لاعبي النصر في منتصف الميدان وتمريرات قائمة 

2019-01-10T15:05:59Z

2’الفيصلي بالزي العنابي على اليسار والنصر بالزي الأييض والأزرق على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-01-10T15:05:43Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-01-10T15:02:11Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب

إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم

2019-01-10T14:41:33Z

يبدأ المدرب هيلدر بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

براد جونز / أوفيني / حمد آل منصور / جوليانو فيكتور / محمد الفرشان / بيتروس / خميس عوض / عبد العزيز الجبرين / الماس / نور الدين امرابط / عبد الرزاق حمدالله

 

إليكم تشكيل الفيصلي لمباراة اليوم

2019-01-10T14:39:19Z

يبدأ المدرب بريكليس شاموسكا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

مصطفى ملائكة / وسام سويد / يزيد البكر / إيجور روسي / عقيل بلغيث / خاليم هايلند / فهد الأنصاري / سلطان مندش / روجيرو كوتينهو / دييجو كاليدرون / جوزيف أكابالا

 

2019-01-10T14:36:34Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين  الفيصلي والنصر في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدروي السعودي للمحترفين، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.