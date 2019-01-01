أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي الفيحاء نظيره الهلال، على ملعب “الملك سلمان” ففي إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.