مباشرالفيحاء والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا التغطية المباشرة لمباراة الفيحاء والنصر في الجولة 23 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الملك سلمان

Cristiano Ronaldo - Talisca - Nassr 2023Al Nassr Twitter
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الفيحاء vs النصردوري روشن السعوديالفيحاءالنصر
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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الفيحاء - النصرالأحد 9 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIPالملك سلمان

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    تشكيل الفيحاء ضد النصر

    قرر المدرب فوك راشوفيتش اختيار الفريق الآتي

    الخطة: 3-4-3

    فلاديمير ستويكوفيتش
    حسن الشويش - سامي الخيبري - مخير الرشيدي
    بندر ناصر - باولينيو - فيكتور رويز - محمد البقعاوي
    أليكساندر ترايكوفيسكي - أنتوني نواكايمي - سلطان مندش

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    تشكيل النصر ضد الفيحاء

    قرر المدرب رودي جارسيا البدء بالتشكيل التالي

    الخطة: 4-2-3-1

    نواف العقيدي
    جيسلان كونان - ألفارو جونزاليس - عبد الإله العمري - سلطان الغنام
    لويز جوستافو - عبدلله الخيبري
    عبد الرحمن غريب - أيمين يحيى - تاليسكا
    كريستيانو رونالدو

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    أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الفيحاء والنصر في إطار مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الملك سلمان.

    يسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على الاتحاد واقتناص الصدارة مؤقتًا، حيث يبتعد العالمي عن العميد بفارق نقطة واحدة، ويرغب الفريق بقيادة كريستيانو رونالدو في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري.

    أما الفيحاء فهو يحتل المركز العاشر، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض الخسارة التي ألمت به الجولة الماضية أمام الهلال بهدفين نظيفين وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

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