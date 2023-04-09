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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الفيحاء - النصر
|الأحد 9 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|الملك سلمان
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الفيحاء - النصر
|الأحد 9 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|الملك سلمان
قرر المدرب فوك راشوفيتش اختيار الفريق الآتي
الخطة: 3-4-3
فلاديمير ستويكوفيتش
حسن الشويش - سامي الخيبري - مخير الرشيدي
بندر ناصر - باولينيو - فيكتور رويز - محمد البقعاوي
أليكساندر ترايكوفيسكي - أنتوني نواكايمي - سلطان مندش
🐆|📋— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) April 9, 2023
تعرّف على قائمة الفهود التي اختارها السيد فوك رازوفيتش لمباراة #الفيحاء_النصر #الفيحاء #مع_الفيحاء#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/p8ajHRm8UX
قرر المدرب رودي جارسيا البدء بالتشكيل التالي
الخطة: 4-2-3-1
نواف العقيدي
جيسلان كونان - ألفارو جونزاليس - عبد الإله العمري - سلطان الغنام
لويز جوستافو - عبدلله الخيبري
عبد الرحمن غريب - أيمين يحيى - تاليسكا
كريستيانو رونالدو
قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الفيحاء اليوم 💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 9, 2023
بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/Spgo7lldYB
أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الفيحاء والنصر في إطار مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الملك سلمان.
يسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على الاتحاد واقتناص الصدارة مؤقتًا، حيث يبتعد العالمي عن العميد بفارق نقطة واحدة، ويرغب الفريق بقيادة كريستيانو رونالدو في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري.
أما الفيحاء فهو يحتل المركز العاشر، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض الخسارة التي ألمت به الجولة الماضية أمام الهلال بهدفين نظيفين وتحسين وضعه في جدول الترتيب.