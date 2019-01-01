#الفيحاء 0✖️0 #النصر— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢١ يناير ٢٠١٩
دور 16
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #مع_الفيحاء pic.twitter.com/wssZxzwT5w
#الفيحاء 0✖️0 #النصر— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢١ يناير ٢٠١٩
دور 16
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
الوقت بدل الضائع 7 دقائق#مع_الفيحاء pic.twitter.com/kAoFvRjVvD
التبديل الثاني فى صفوف الفيحاء
#الفيحاء 0✖️0 #النصر— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢١ يناير ٢٠١٩
دور 16
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
🔃 تبديل "اضطراري"
⏱ 44
⬇️ كريستيان بونيا
⬆️ مسلم آل فريج#مع_الفيحاء
#الفيحاء 0✖️0 #النصر— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢١ يناير ٢٠١٩
دور 16
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #مع_الفيحاء pic.twitter.com/nqeLTjfkr3
هجمة خطيرة للنصر
التبديل الاول فى صفوف الفيحاء
#الفيحاء 0✖️0 #النصر— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢١ يناير ٢٠١٩
دور 16
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
🔃 تبديل
⏱ 24
⬇️ عبدالله آل سالم
⬆️ يوري ليريو#مع_الفيحاء
ربع ساعة أولي من عمر المباراة
دور الـ16— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢١ يناير ٢٠١٩
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#النصر_الفيحاء
الدقيقة 15#النصر 0
الفيحاء 0 pic.twitter.com/yVLZR2OSb3
بداية المباراة
ضمن دور الـ16 من #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢١ يناير ٢٠١٩
بداية مباراة #النصر_الفيحاء
كل الدعوات للعالمي بالتوفيق 💛💙💛 pic.twitter.com/buH8HfGPph
تشكيل الفيحاء لمباراة اليوم
تشكيلة #الفيحاء في مباراة اليوم أمام #النصر #مع_الفيحاء #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/a4YJSJOMto— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢١ يناير ٢٠١٩
تشكيل النصر لمباراة اليوم
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الفيحاء— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢١ يناير ٢٠١٩
في دور الـ16 ضمن #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/axSkKkLrK4