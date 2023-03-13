مباشرالفيحاء والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة االفيحاء ضد الاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022-23، على ملعب الملك سلمان

Helder Costa Ittihad Raed SPL 23,02,2023Ittihad Twitter
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الفيحاء vs الإتحادالفيحاءالإتحادكأس خادم الحرمين الشريفين
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    قرررريبة من الاتحاد

    60 تمريرة رررائعة من العبود بإتجاه كامارا الذي يسدد الكرة ولكنها سهلة في يد جروهي

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    هنريكي يتباطئ في التسديد!

    53 تمريرة من العبود إلى هنريكي ولكن الدفاع يشتت الكرة وينقذ فرصة هدف للاتحاد

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    فررصة للفيحاء

    52 تسديدة قوووية من نواكايمي ولكن جروهي يتصدى لها

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    خطيرررة للاتحاد ولكن الدفاع يتألق

    50 تمريرة رائعة من العبود إلى كامارا الذي يحاول التسديد على المرمى ولكن الخيبري يعترضها، وتخرج لركنية

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    48تسديدة قووووية من ترايكوفيسكي ولكن جروهي يمسك الكرة على مرتين

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    خطيرررة للاتحاد

    47 عررضية من الجهة اليمنى ولكن الكرة تمر من فوق رأس كامارا

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    بداية الشوط الثاني

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    تبديل قبل بداية الشوط الثاني

    نزول أحمد بامسعود في فريق الاتحاد

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل للفيحاء

    45 تمريرة رائعة من نواكايمي تصل إلى ريلر الذي يسددها بقووة ولكن الدفاع يعترضها، قبل أن تصل له مججدًا وينهي الكرة بشكل رررائع على يسار جروهي

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    خطيرررة للاتحاد

    41 تمريرة رررائعة من هنريكي إلى عبد الرمن العبود، الذي يلعب عررضية ولكنها تمر من أمام هارون كامارا

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    فرررصة للفيحاء

    31 تصوويبة وية من ريلر ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    تبديل اضطراري للاتحاد

    27 خروج رومارينهو للإصابة ودخول عبد الرحمن العبود

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    23 هدف ملغي للفيحاء سجله نواكايمي بسبب تسلل على لاعب الفيحاء

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    20عرررضية رائعة من هوساوي ولكن الكرة تمر من أمام حمدلله، تخرج ركلة مرمى للفيحاء

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للاتحاد

    16 تمريرة مذهلة من كورونادو بإتجاه كامارا الذي يسيطر على الكرة بشكل رائع برغم ضغط المدافع، قبل أن يُنهي الهجمة بشكل جميل على يسار ستويكوفيتش

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    بطاقة صفراء للثنائي رومارينهو ورويز

    14 بسبب المشادة التي نشبت بين اللاعبين قبل قليل

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    12 مشادة بين لاعبي الفيحاء والاتحاد بسبب تدخل آخر على رومارينهو

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    8 خطأ لصالح الاتحاد بعد مخالفة من الشويش ضد رومارينهو

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    6 تركيز في هجمات الفيحاء على الجهة اليسرى للاتحاد