60' تمريرة رررائعة من العبود بإتجاه كامارا الذي يسدد الكرة ولكنها سهلة في يد جروهي
مباشرالفيحاء والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة
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قرررريبة من الاتحاد
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هنريكي يتباطئ في التسديد!
53' تمريرة من العبود إلى هنريكي ولكن الدفاع يشتت الكرة وينقذ فرصة هدف للاتحاد
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فررصة للفيحاء
52' تسديدة قوووية من نواكايمي ولكن جروهي يتصدى لها
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خطيرررة للاتحاد ولكن الدفاع يتألق
50' تمريرة رائعة من العبود إلى كامارا الذي يحاول التسديد على المرمى ولكن الخيبري يعترضها، وتخرج لركنية
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48' تسديدة قووووية من ترايكوفيسكي ولكن جروهي يمسك الكرة على مرتين
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خطيرررة للاتحاد
47' عررضية من الجهة اليمنى ولكن الكرة تمر من فوق رأس كامارا
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بداية الشوط الثاني
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تبديل قبل بداية الشوط الثاني
نزول أحمد بامسعود في فريق الاتحاد
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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل للفيحاء
45' تمريرة رائعة من نواكايمي تصل إلى ريلر الذي يسددها بقووة ولكن الدفاع يعترضها، قبل أن تصل له مججدًا وينهي الكرة بشكل رررائع على يسار جروهي
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خطيرررة للاتحاد
41' تمريرة رررائعة من هنريكي إلى عبد الرمن العبود، الذي يلعب عررضية ولكنها تمر من أمام هارون كامارا
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فرررصة للفيحاء
31' تصوويبة وية من ريلر ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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تبديل اضطراري للاتحاد
27' خروج رومارينهو للإصابة ودخول عبد الرحمن العبود
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23' هدف ملغي للفيحاء سجله نواكايمي بسبب تسلل على لاعب الفيحاء
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20' عرررضية رائعة من هوساوي ولكن الكرة تمر من أمام حمدلله، تخرج ركلة مرمى للفيحاء
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للاتحاد
16' تمريرة مذهلة من كورونادو بإتجاه كامارا الذي يسيطر على الكرة بشكل رائع برغم ضغط المدافع، قبل أن يُنهي الهجمة بشكل جميل على يسار ستويكوفيتش
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بطاقة صفراء للثنائي رومارينهو ورويز
14' بسبب المشادة التي نشبت بين اللاعبين قبل قليل
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12' مشادة بين لاعبي الفيحاء والاتحاد بسبب تدخل آخر على رومارينهو
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8' خطأ لصالح الاتحاد بعد مخالفة من الشويش ضد رومارينهو
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6' تركيز في هجمات الفيحاء على الجهة اليسرى للاتحاد