أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الفتح والهلال على استاد جامعة الملك سعود، في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.