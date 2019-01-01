انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم البولندي باويل راكزوفسكي
إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
علي الحبسي / محمد البريك / ميلوش ديجينيك / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / كارلوس إدواردو / عبد الله عطيف / أندري كاريلو / فايتيمبي جوميس / نواف العابد
📃 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في لقاء ضيفه "الفتح"، ضمن الجولة الثامنة عشرة من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/nOst03Ueup— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2019
إليكم تشكيل الفتح لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فتحي الجبال بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
ماكسيم كوفال / ياسين حمزة / على لاجامي / ماتياس أجويرجاراي / عبد الله اليوسف / محمد الفهيد / محمد المجحد / عبد القادر الوسلاتي / منصور الحمزي / إبراهيم الشنيجي / جواو بيدرو
📝 تشكيلة #الفتح في مباراة اليوم— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 4, 2019
دعواتنا للنموذجي بالتوفيق 💙💚 pic.twitter.com/r6mZBlMozV