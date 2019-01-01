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الفتح × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الفتح والهلال، في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-04T15:28:30Z

8’ضغط متوقع من لاعبي الهلال مع الدقائق الأولى بحثًا عن إحراز الهدف الأول في المباراة

2019-02-04T15:27:28Z

7’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد البريك إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الفتح 

2019-02-04T15:26:14Z

6’كارلوس إدواردو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-04T15:26:00Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-04T15:24:52Z

4’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الحارس ماكسيم كوفال ببراعة إلى ركنية

2019-02-04T15:24:37Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-02-04T15:24:17Z

2’الهلال بالزي الأزرق على اليمين والفتح بالزي الأبيض على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-02-04T15:24:04Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة 

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم البولندي باويل راكزوفسكي

إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم

2019-02-04T15:19:59Z

يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

علي الحبسي / محمد البريك / ميلوش ديجينيك / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / كارلوس إدواردو / عبد الله عطيف / أندري كاريلو / فايتيمبي جوميس / نواف العابد

 

إليكم تشكيل الفتح لمباراة اليوم

2019-02-04T15:18:15Z

يبدأ المدرب فتحي الجبال بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

ماكسيم كوفال / ياسين حمزة / على لاجامي / ماتياس أجويرجاراي / عبد الله اليوسف / محمد الفهيد / محمد المجحد / عبد القادر الوسلاتي / منصور الحمزي / إبراهيم الشنيجي / جواو بيدرو

 

2019-02-04T15:15:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الفتح والهلال على استاد جامعة الملك سعود، في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 