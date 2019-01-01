2019-10-31T17:01:09Z
11- ركلة حرة لصالح الهلال بعد تدخل قوي من مروان سعدان صاحب هدف تقدم الفتح حتى الأن.
2019-10-31T17:00:03Z
10- بداية جيدة للفتح الذي تقدم عن طريق ركلة جزاء على الهلال بعد أن اصطدمت الكرة بيد ياسر الشهراني.
هدف أول للفتح
2019-10-31T16:58:26Z
مروان يتقدم للفتح عن طريق ركلة جزاء8- مروان سعدان على تنفيذ ركلة الجزاء، وجوووووووووووووووووووووووووووووول، المغربي مروان سعدان يُسجل الهدف الأول على يسار حارس الهلال.
ركلة جزاء
2019-10-31T16:57:50Z
6- بالفعل يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفتح وبطاقة صفراء للشهراني.
2019-10-31T16:56:33Z
3- يوقف حكم المباراة للنظر في تقنية الفيديو للنظر في حالة لمسة اليد على ياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة
2019-10-31T16:55:55Z
1- يُطلق حكم المباراة صافرة البداية.
تشكيل الفتح
2019-10-31T16:54:19Z
(4-2-3-1)يدخل الفتح اللقاء بطريقة (4-2-3-1) وبالأسماء الأتية: (ماكسيم كوفال / توفيق بو حميد، علي العوجامي، أندريه بينتو، آجوريجاري / مهم الفهيد، مروان سعدان / جوستان ويكهايم، ميشال جانوتا، علي الزقعان / ميتشيل تي فيردي)
تشكيل الهلال
2019-10-31T16:51:04Z
(4-2-2-2)يدخل الهلال اللقاء بطريقة (4-2-2-2) وبالأسماء الأتية: (المعيوف / ياسر الشهراني، الجحفلي، عبد الله الحافظ، قادش / علي عطيف، جوستافو كويلار / أندريه كاريو، نواف العابد / الشهري، إدواردو)
2019-10-31T16:50:51Z
على الجانب الأخر، يقدم فريق الفتح نتائج سلبية منذ بداية الموسم، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق الفيحاء، وخسروا في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط خلف العدالة صاحب المركز الرابع عشر حاليًا بسبع نقاط، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 8 مباريات، فاز في واحدة وتعادل فى مثلها وخسر ست مواجهات.
2019-10-31T16:50:37Z
حتى الآن يُقدم الموج الأزرق موسمًا رائعًا، حيث استطاع أن ينتصر في 6 مباريات من الـ8 مباريات التي خاضها في الدوري، وتعادل فى مباراة وخسروا أمام النصر فى الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين