التشكيل الرسمي لفريق النصر
يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
برادلي جونز / مايكون بيريرا / سلطان عبدالله الغنام / عبدالله مادو / عوض خميس / بيتروس / جوليانو دي باولا / عبدالله الخيبري / أحمد موسي / نور الدين أمرابط / فراس البريكان
البدلاء / زيد البواردي / وليد عبدالله / حمد آل منصور / عبد الإله العمري / خالد عبدالعزيز / فهد الجميعة / فرج الغشيان / عبدالرحمن مطلق الدوسري
التشكيل الرسمي للفتح
يبدأ المدرب فتحي الجبال بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
مكسيم كوفال / ماتياس أجويريجاري / على العجمي / محمد ناجي / توفيق بوحيميد / على الحسن / مروان سعدان / عبدالقادر الوسلاتي / محمد سيد الضؤ / على الزقعان / ميتشيل تي فيردي
البدلاء / محمد البرية / عبدالله اليوسف / محمد الفهيد /ميشال جانوتا / محمد السعيد / ماجد كنبة / منذر نخلي / محمد مجرشي / صقر عطيف