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الفتح × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الفتح في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019.2020

محدث
التعليقات()

2019-08-30T17:44:22Z

3’ تمريرات متبادلة بين لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

2019-08-30T17:43:58Z

2’ عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنى تلقاها جوليانو برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-30T17:43:46Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لفريق النصر

2019-08-30T17:42:01Z

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

برادلي جونز / مايكون بيريرا / سلطان عبدالله الغنام / عبدالله مادو / عوض خميس / بيتروس / جوليانو دي باولا / عبدالله الخيبري / أحمد موسي / نور الدين أمرابط / فراس البريكان 

البدلاء / زيد البواردي / وليد عبدالله / حمد آل منصور / عبد الإله العمري / خالد عبدالعزيز / فهد الجميعة / فرج الغشيان  / عبدالرحمن مطلق الدوسري

التشكيل الرسمي للفتح

2019-08-30T17:38:57Z

يبدأ المدرب فتحي الجبال بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

مكسيم كوفال / ماتياس أجويريجاري / على العجمي / محمد ناجي / توفيق بوحيميد / على الحسن / مروان سعدان / عبدالقادر الوسلاتي / محمد سيد الضؤ / على الزقعان / ميتشيل تي فيردي 

البدلاء / محمد البرية / عبدالله اليوسف / محمد الفهيد /ميشال جانوتا / محمد السعيد / ماجد كنبة / منذر نخلي / محمد مجرشي / صقر عطيف 

2019-08-30T17:35:51Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل النصر ضيفًا على الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.