يقدم فريق الفتح نتائج جيدة إلى حد ما حتى الآن، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق الفيحاء، وحققوا الفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف، واستطاع الفريق أن يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة خلف الوحدة الذي يحتل المركز السادس حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 لقاء، فاز في سبع وتعادل مثلهم، وخسر ست مباريات.