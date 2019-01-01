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الفتح × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الفتح ضد الأهلي في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-20T16:07:38Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-02-20T16:05:49Z

45+1’مهند عسيري سد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-20T16:04:46Z

45’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبد الله حسون أبعدت من دفاعات الفتح خارج المنطقة

2019-02-20T16:03:12Z

44’محاولات من لاعبي الأهلي في هذه اللحظات لإحراز هدف التعديل قبل نهاية الشوط الأول

2019-02-20T16:01:51Z

43’عمر السومة إنطلق من الجهة اليمنى ثم حاول إرسال كرة عرضية إلى داخل المنطقة، لكن تدخل من عبد الله اليوسف الي أبعد الكرة إلى رمية جانبية

2019-02-20T16:00:02Z

42’خطأ لصالح ماتياس أجويرجاراي بعد تدخل من كلاوديو بايزا في منتصف الميدان

2019-02-20T15:58:55Z

41’ركنية نُفذت عن طريق إبراهيم الشنيحي إلى داخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي الفتح وأمسك بها الحارس محمد العويس

2019-02-20T15:58:27Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للفتح بهدف دون رد

2019-02-20T15:56:06Z

39’إبراهيم الشنيحي إنطلق من الجهة اليسرى سريعًا وأرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-02-20T15:55:56Z

38’المباراة تُستأنف الآن

2019-02-20T15:55:45Z

37’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب 

2019-02-20T15:55:22Z

36’سقوط اللاعب محمد المجحد بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير مع مهند عسيري

2019-02-20T15:55:03Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

بطاقة صفراء

2019-02-20T15:54:24Z

34’خطأ لصالح محمد المجحد بعد تدخل من مهند عسيري في منتصف الميدان 

2019-02-20T15:53:41Z

33’كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة عن طريق عبد الله اليوسف مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-20T15:52:11Z

32’خطأ لصالح كلاوديو بايزا بعد تدخل من جواو بيدرو داخل منطقة جزاء الأهلي

2019-02-20T15:51:02Z

31’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعي الأهلي في منتصف الميدان

2019-02-20T15:50:36Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المبااة ومازال التقدم للفتح بهدف دون رد

2019-02-20T15:49:57Z

29’إستحواذ من لاعبي الأهلي على مجريات المباراة في هذه الأوقات لمحاولة إحراز هدف التعديل

2019-02-20T15:49:13Z

27’خطأ لصالح نوح الموسى بعد تدخل من أحمد عيسى في منتصف الميدان

2019-02-20T15:47:01Z

26’سلمان المؤشر مرر كرة بينية في إتجاه عمر السومة المنطلق داخل المنطقة، لم تصل إليه وأبعدت من أمامه من الدفاعات 

2019-02-20T15:46:27Z

25’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريقث حسين عبد الغني إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-20T15:45:59Z

24’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مهند عسيري إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الفتح خارج المنطقة

2019-02-20T15:45:05Z

23’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدنا بحثًا عن إختراق دفاعات الفتح

2019-02-20T15:44:25Z

22’خطأ لصالح جواو بيدرو بعد تدخل من عبد الرحمن غريب في منتصف الميدان 

2019-02-20T15:43:52Z

21’كرة بينية عن طريق حسين عبد الغني في إتجاه المنطلق داخل المنطقة عمر السومة طالت عليه ووصلت إلى الحارس ماكسيم كوفال

2019-02-20T15:43:15Z

20’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق تيسير الجاسم إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس ماكسيم كوفال

2019-02-20T15:41:03Z

19’خطأ لصالح مهند عسيري في منتصف الميدان بعد تدخل من منصور الحمزي في منتصف الميدان

2019-02-20T15:40:06Z

18’تصويبة عن طريق منصور الحمزي من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-02-20T15:37:38Z

17’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الفتح في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الأهلي

2019-02-20T15:37:18Z

16’كرة ثابتة نفذها عمر السومة قوية على المرمى مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-20T15:36:58Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعقدم للفتح بهدف دون رد

2019-02-20T15:34:26Z

13’خطأ لصالح عمر السومة بعد تدخل من محمد الفهيد من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-02-20T15:32:50Z

12’كرة عرية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الله اليوسف إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-20T15:32:16Z

11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الفتح

2019-02-20T15:30:38Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للفتح بهدف دون رد

محمد المجحد يفتتح التسجيل للفتح

2019-02-20T15:29:19Z

بتصويبة من داخل المنطقة

9’الهدف جاء بعد تصويبة قوية من الجانب الأيسر من داخل المنطقة سكنت الشباك بنجاح 

 

2019-02-20T15:27:30Z

7’كرة ثابتة نفذها منصور حمزي قوية على المرمى تصدى لها الحارس محمد العويس ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-02-20T15:26:02Z

6’خطأ لصالح إبراهيم الشنيحي بعد تدخل من حسين عبد الغني في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة 

2019-02-20T15:25:38Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-20T15:24:35Z

4’تصويبة أولى قوية عن طريق إبراهيم الشنيجي من داخل المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى كنية

2019-02-20T15:22:09Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-02-20T15:21:49Z

2’الفتح بالزي الأزرق على اليمين والاهلي بالزي الأبيض على اليسار

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-02-20T15:12:10Z

يبدأ المدرب خورخي فوساتي بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا من

محمد العويس / محمد آل فتيل / باولو دياز / تيسير الجاسم / عبد الله حسون / حسين عبد الغني / كلاوديو بايزا / عبد الرحمن غريب / نيكولا ستانسيو / مهند عسيري / عمر السومة

 

إليكم تشكيل الفتح لمباراة اليوم

2019-02-20T15:10:07Z

يبدأ المدرب فتحي الجبال بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

ماكسيم كوفال / ياسين حمزة / محمد الفهيد / ماتياس أجوير / عبد الله اليوسف / نيكيتا كورزون / محمد المجحد / منصور حمزي / بيدرو جواو / إبراهيم الشنيحي / ساسا جوفتوفيتش

 

2019-02-20T15:10:02Z

تعادل الراقي مباراته الأخيرة أمام فريق الوصل بهدفين لمثلهم، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، أما في الدوري السعودي  فيحتل الفريق المركز الرابع برصيد 36، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثالث، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم. 

2019-02-20T15:07:35Z

يقدم فريق الفتح نتائج جيدة إلى حد ما حتى الآن، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق الفيحاء، وحققوا الفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف، واستطاع الفريق أن يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة خلف الوحدة الذي يحتل المركز السادس حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 لقاء، فاز في سبع وتعادل مثلهم، وخسر ست مباريات.

2019-02-20T15:04:45Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الفتح والأهلي على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 