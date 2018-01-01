الركلة الخامسة لفريق ويلينجتون
جاستين جولي5’ جاستين جولي يهدر ركلة الجزاء الاخير بعد تصدي رائع من الحارس خالد عيسي
الركلة الخامسة لفريق العين
كايو فيرنانديز5’ كايو فيرنانديز ينجح فى تسجيل الركلة الخامسة لفريق العين
الركلة الرابعة لفريق ويلينجتون
هاميش واستون4’ هاميش واستون ينجح فى تسجيل الركلة الرابعة لفريق ويلينجتون
الركلة الرابعة لفريق العين
شيوتاني4’ شيوتاني ينجح فى تسجيل الركلة الرابعة لفريق العين
الركلة الثالثة لفريق ويلينجتون
ماريو اليتش3’ ماريو اليتش ينجح فى تسجيل الركلة الثالثة لفريق ويلينجتون
الركلة الثالثة لفريق العين
حسين الشحات3’ حسين الشحات ينجح فى تسجيل ركلة الجزاء الثالثة لفريق العين
الركلة الثانية لفريق ويلينجتون
انجوس كيلكولي2’ خالد عيسي ينجح فى تصدي ركلة الجزاء الثانية لفريق ويلينجتون
الركلة الثانية للعين الإماراتي
ماركوس بيرج2’ ماركوس بيرج يفشل فى تسجيل الكرة ويسددها اعلى المرمي
الركلة الاولي لفريق ويلينجتون
روس آلين1’ روس آلين ينجح فى تسجيل الركلة الأولي
الركلة الأولي للعين الإماراتي
إبراهيما دياكيه1’ إبراهيما دياكيه ينجح فى تسجيل الركلة الأولي
بطاقة حمراء من نصيب محمد عبدالرحمن
تبديل فى صفوف ويلينجتون
تبديل فى صفوف العين
جوووووووووووول،،،،، الهدف الثالث لفريق العين
ماركوس بيرج85’ الهدف جاء بعد عرضية من شيوتاني من الجهة اليسري تلقاها دياكيه برأسية لداخل المنطقة فى غتجاه ماركوس بيرج الذي تلقاها بتسديدة قوية على يمين الحارس لتسكن الشباك بنجاح
⌚️ | "85" هدف! العين 3 وتيم ويلينغتون 3.. أحرزه اللاعب بيرغ لفريق (العين) #نادي_العين pic.twitter.com/ADugxidiaJ— Al Ain FC (@alainfcae) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
أوووووووووووووه،،،، رأسية خطيرة من ماركوس بيرج
تبديل اخير فى صفوف ويلينجتون
التبديل الثالث والاخير فى صفوف العين
أووووووووووووووه،،،،،، القائم يتصدي لهدف مؤكد لفريق العين
تبديل ثاني فى صفوف ويلينجتون
التبديل الثاني فى صفوف العين
⌚️ | "62" تبديل لفريق العين #نادي_العين pic.twitter.com/wHKypG5Os2— Al Ain FC (@alainfcae) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
تبديل أول فى صفوف ويلينجتون
⌚️ | "53" الحكم يشهر البطاقة الصفراء للاعب العين #نادي_العين pic.twitter.com/hodNLm1832— Al Ain FC (@alainfcae) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
جوووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لفريق العين
تونجو دومبيا49’ الهدف جاء بعد تمريرة لداخل يسار المنطقة إلى كايو الذي مررها عرضية ارضية لداخل المنطقة تلقاها تونجو دومبيا بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
⌚️ | "49" هدف! العين 2 وتيم ويلينغتون 3.. أحرزه اللاعب تونغو حامد لفريق (العين) #نادي_العين pic.twitter.com/f2WReq2BqW— Al Ain FC (@alainfcae) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
الشوط الأول من المباراة ينتهي والنتيجة العين 1 وتيم ويلينغتون 3 #نادي_العين pic.twitter.com/2cj5AB43s6— Al Ain FC (@alainfcae) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
جووووووووووووووووووول،،،، وهدف أول لفريق العين
تسوكاسا شيوتانيالهدف جاء بعد هجمة مرتدة لفريق العين وتمريرة تصل لداخل يسار المنطقة إلى تسوكاسا شيوتاني الذي سدد كرة قوية على يمين المرمي لتسكن الشباك بنجاح
⌚️ | "44" هدف! العين 1 وتيم ويلينغتون 3.. أحرزه اللاعب شيوتاني لفريق (العين) #نادي_العين pic.twitter.com/odoIuqQrNp— Al Ain FC (@alainfcae) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
جووووووووووووووووول،،،،، والهدف الثالث لفريق ويليتجتون
ماريو اليتش45’ جووووووووووووووووول،،،،، والهدف الثالث لفريق ويليتجتون، الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية من هنري كاميرون لداخل المنطقة مررها سكوت هيليار بتمريرة رأسية على القائم البعيد ليتلقاها ماريو اليتش بتسديدة قوية فى المرمي
44' GOAL!!! #teedubs go three goals in front! Another @HenryCameron97 corner is flicked on by a defender and @MarioIlich is at the far post to tuck it home! (0-3) #CluibWC #OurMoment pic.twitter.com/as6Fx5GB5E— Team Wellington ⚫️🔶 (@TeamWelly) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
التبديل الأول فى صفوف العين
بطاقة صفراء من نصيب مهند سالم
"30" الحكم يلغي هدف العين بعد الرجوع "للفار" #نادي_العين— Al Ain FC (@alainfcae) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
جوووووووووووووووووول،،،، والهدف الاول لفريق العين
كايو فيرنانديز28’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من كايو من منتصف الميدان ثم يمررها إلى حسين الشحات الذي مررها له مرة اخرة لداخل يسار المنطقة ليسددها كايو تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
جووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لفريق ويلينجتون
آرون كالافام16’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من جاك هنري سينكالير لداخل المنطقة تصل إلى آرون كالافام ليتلقها بتسديدة أرضية على يسار الحارس خالد عيسي
15' GOAL!!! Wow, we're in dreamland as #teedubs go two goals up! Andy Bevin plays @aaronclapham in on goal and he coolly slots home! What a start! (0-2) #ClubWC #OurMoment pic.twitter.com/jGJQKLooQb— Team Wellington ⚫️🔶 (@TeamWelly) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
جوووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لفريق تيم ويلينجتون
ماريو باريسيا11’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ماريو بارسيا تسكن الشباك بنجاح
10'GOAL!!! What a strike! #teedubs take the lead in stunning fashion as @mariobarcia5 picks the ball up a long way out and unleashes an unstoppable shot into the top corner! (0-1) #ClubWC #OurMoment pic.twitter.com/N4W6vyiqjU— Team Wellington ⚫️🔶 (@TeamWelly) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
بداية الشوط الاول
الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 1
بداية مباراة العين وتيم ويلينغتون ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018— Al Ain FC (@alainfcae) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
كل التوفيق للزعيم العالمي 💪💜 #نادي_العين #العين_على_العالمية pic.twitter.com/xSa30cvfPO
إليكم تشكيل فريق تيم ويلينجتون لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خوسيه فيجيرا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منسكوت باسلاج / جاستين جولي / سكوت هيليار / تايلور شرايفيرس / جاك هنري / هنري كاميرون / ماريو باريكا / مار
يو اليتش / أندريو بيفين / أرون كلافام /هاميش واستون
LINE UP | Here is your #teedubs Starting XI and substitute players to face off against Al Ain FC for Game One of the FIFA Club World Cup @ClubWorldCups #ClubWC #OurMoment pic.twitter.com/SHH1HQeNhR— Team Wellington ⚫️🔶 (@TeamWelly) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
إليكم تشكيل العين لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زوران مامتيش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
خالد عيسى / محمد أحمد / مهند سالم / إسماعيل أحمد / تسوكاسا شيوتاني / تونجو دومبيا / أحمد برمان / محمد عبد الرحمن / حسين الشحات / جمال معروف / كايو فيرنانديز
تشكيلة العين أمام فريق تيم ويلينغتون #نادي_العين #العين_على_العالمية pic.twitter.com/mBmsTIknwE— Al Ain FC (@alainfcae) December 12, 2018