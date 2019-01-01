2019-02-10T16:21:05Z
20’ إنطلاقة من ليوناردو من على حدود المنطقة ومحاولة الاختراق لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتردد امام سلطان الغفري الذي سدد كرة قوية للغاية لكنها مرت اعلى المرمي
2019-02-10T16:20:27Z
19’ خطا لصالح تيجالي بعد تدخل قوي من محمد فايز من منتصف الميدان
ياربااااااااااه،،، تهديد أول من الزعيم عن طريق بندر الاحبابي
2019-02-10T16:19:12Z
18’ تنفيذ الخطا من بندر الاحبابي بتسديدة صااروخية على يمين المرمي لكنها تصطدم فى القائم الايمن وتتحول إلى ضربة مرمي
2019-02-10T16:18:05Z
17’ خطأ للعين من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من محمد عبدالباسط على محمد عبدالرحمن
2019-02-10T16:16:51Z
16’ تمريرة طولية تصل على يمين المنطقة إلى بندر الأحبابي الذي مر بها لداخل المنطقة لكنه ارسلها عرضية غير متقنة تصل سهلة بين أحضان الحارس راشد علي
2019-02-10T16:16:27Z
15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-10T16:15:23Z
13’ خطأ فى منتصف الميدان للوحدة بعد تدخل قوي من بندر الاحبابي على يحي الغساني
2019-02-10T16:14:35Z
12’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ليوناردو لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس راشد على بثبات
2019-02-10T16:13:42Z
11’ إنطلاقة من تيجالي من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها على يمين المنطقة إلى مراد باتنا الذي حاول المرور لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح
2019-02-10T16:12:04Z
10’ تمريرة خطيرة تصل إلى سبيستيان تيجالي على حدود المنطقة ومن ثم يسددها تسديدة أرضية زاحفة مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي
2019-02-10T16:10:07Z
8’ سيطرة واستخواذ من لاعبي العين لكنها بدون خطورة على المرمي
2019-02-10T16:08:19Z
7’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتردد إلى هجمة مرتدة للوحدة وتمريرة تصل إلى مراد باتنا على يمين المنطقة لكن خروج رائع من الحالرس خالد عيسي الذي ابعدها بنجاح إلى رمية تماس
2019-02-10T16:07:42Z
6’ تنفيذ الخطا بعرضية من روبين روبيرو لداخل المنطقة تلقاها ماركوس بيرج برأسية تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية
2019-02-10T16:07:06Z
5’ خطأ من خارج المنطقة من الجهة اليمنى لصالح العين بعد تدخل قوي من سلطان الغفري على روبن ريبيرو
2019-02-10T16:06:02Z
4’ إنطلاقة من ماركوس بيرج من الجهة اليسري وتمريرة إلى كايو هيرنانديز داخل يسار المنطقة ومحاولة من كايو لتمريرها بكعب القدم امام ماركوس بيرج لكن استخلصها المدافع محمد المنهالي
2019-02-10T16:05:31Z
3’ سيطرة من لاعبي العين على مجريات اللقاء وتمريرات عديدة فى منتصف الميدان
2019-02-10T16:03:48Z
2’ خطا للعين من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي على كايو فيرنانديز
2019-02-10T16:01:28Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
بداية مباراة العين والوحدة ضمن منافسات الجولة الـ13 المؤجلة من بطولة دوري الخليج العربي— Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ فبراير ٢٠١٩
كل التوفيق للزعيم العالمي 💪 #نادي_العين pic.twitter.com/xkdJDyZ1HB
2019-02-09T21:12:03Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق العين نظيره فريق الوحدة، على ملعب “مدينة زايد الرياضية” في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.