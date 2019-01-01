2019-02-05T16:14:26Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-05T16:10:33Z
13’روبن ريبيرو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-05T16:09:34Z
12’خطأ لصالح كايو فيرنانديز بعد تدخل سبيل غازي في منتصف الميدان
2019-02-05T16:09:24Z
11’المباراة تُستأنف الآن
2019-02-05T16:08:55Z
10’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه
2019-02-05T16:08:29Z
9’سقوط اللاعب سعد سرور بداعي الإصابة
2019-02-05T16:07:48Z
8’خطأ لصالح سعد سرور بعد تدخل من ريان يسلم في منتصف الميدان
2019-02-05T16:07:18Z
7’لاعبي العين يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الإمارات
يارباااااااااااااه، العارضية تحرم العين من فرصة هدف محقق
2019-02-05T16:06:14Z
6’تصويبة قوية عن طريق محمد خلفان من داخل المنطقة إصطدمت بالعارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-05T16:05:54Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-05T16:05:25Z
4’محمد خلفان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة
2019-02-05T16:03:50Z
3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان
2019-02-05T16:02:27Z
2’العين بالزي الأبيض على اليسار والإمارت بالزي الأخضر على اليمين
انطلاق المباراة الآن
2019-02-05T16:00:50Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
إليكم تشكيل الإمارات لمباراة اليوم
2019-02-05T15:53:18Z
يبدأ المدرب جلال القادري بطريقة 4/2/31 وتضم كلًا من-
إليكم تشكيل العين لمباراة اليوم
2019-02-05T15:48:28Z
⚽️ @alainfcae team and subs to face Emirates #alainclub pic.twitter.com/elkVo0HJ6n— Al Ain FC - EN (@alainfcae_en) February 5, 2019
2019-02-05T15:47:18Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين العين والإمارات على استاد مدينة زايد الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.