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العراق × فيتنام | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة العراق ضد فيتنام في إطار منافسات الجولة الأولى من كأس آسيا 2019

محدث
التعليقات()
المنتخب العراقي

2019-01-08T14:05:10Z

36’فان دوك سدد كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-08T14:04:11Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للمنتخب الفيتنامي بهدف دون رد

2019-01-08T14:03:27Z

34’استحواذ من لاعبي المنتخب العراقي على مجريات اللقاء لمحاولة خطف هدف تعديل النتيجة

2019-01-08T14:01:28Z

33’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق صفاء هادي لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي

2019-01-08T14:01:21Z

32’استئناف المباراة الآن

2019-01-08T14:01:13Z

31’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-08T14:00:30Z

30’نصف ساعة مرت من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للمنتخب الفيتنامي بهدف دون رد

2019-01-08T14:00:18Z

29’سقوط اللاعب دو ديوي بداعي الإصابة

2019-01-08T13:59:00Z

28’مهند كاظم سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس دانج فان

2019-01-08T13:57:53Z

27’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق وليد سالم لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي

علي فايز يحرز هدف بالخطأ في مرماه

2019-01-08T13:56:05Z

من داخل المنطقة

26’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق نجوين كونج لداخل المنطقة في اتجاه فان دوك المنطلق داخل المنطقة اصطدمت الكرة بعلي فايز مع خروج الحارس جلال حسن وسكنت الشباك

2019-01-08T13:55:30Z

25’نجوين كونج انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل اللمنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب العراقي

2019-01-08T13:54:16Z

23’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان 

2019-01-08T13:53:10Z

22’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أسامة رشيد لداخل المنطقة أبعدت م دفاعات المنتخب الفيتنامي

2019-01-08T13:52:09Z

21’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق علي عدنان من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الفريق الفيتنامي

2019-01-08T13:50:43Z

20’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الفريق الفيتنامي

بطاقة صفراء

2019-01-08T13:49:36Z

19’خطأ لصالح نغوين كوانج بعد تدخل من أسامة رشيد في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2019-01-08T13:47:45Z

18’انحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي المنتخب العراقي

2019-01-08T13:46:52Z

17’كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة عن طريق حسين علي لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات فيتنام

2019-01-08T13:46:18Z

16’صفاء هادي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي

2019-01-08T13:46:05Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-08T13:43:56Z

14’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي عدنان لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي

2019-01-08T13:43:30Z

13’تصويبة عن طريق فان دوك من خاجر المنطقة وصتل الكرة سهلة إلى أحضان الحارس جلال حسن

2019-01-08T13:42:06Z

12’خطأ لصالح فان فان دوك بعد تدخل من أسامة رشيد في منتصف الميدان

2019-01-08T13:41:27Z

11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفيتنامي

2019-01-08T13:39:24Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-08T13:38:32Z

8’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي عدنان لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي

2019-01-08T13:36:37Z

7’تمريرات متبادلة بين اقدام لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفيتنامي

2019-01-08T13:35:21Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نجوين لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب العراقي

2019-01-08T13:35:05Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-08T13:34:20Z

3’كرة ثابتة نفذها أحمد ياسين مقوسة داخل المنطقة أبعدت من الدفاعت

2019-01-08T13:33:13Z

2’خطأ لصالح علي عدنان بعد تدخل من نجوين ترونج في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-01-08T13:30:06Z

1’صافرة بداية الشوط الأول 

إليكم تشكيل منتخب فيتنام لمباراة اليوم

2019-01-08T13:16:01Z

يبدأ المدرب بارك هانج سيو بطريقة 5/*4/1 وتضم كلًا من

دانج فان لام / نجوين ترونج هوانج / نغوين كوانج / كوي نجوك هاي / دو ديوي مانه / بوي تيان / بنجوين كونج / دو هونج دونج / لونج تشونج / نجوين فونج / فان فان دوك

إليكم تشكيل منتخب العراق لمباراة اليوم

2019-01-08T13:14:38Z

يبدأ المدرب سريتشكو كاتانيتش بطريقة 5/4/1 وتضم كلًا من

جلاس حسن / وليد سالم / أحمد إبراهيم / فرانس بطرس / علي فايز / علي عدنان / أحمد ياسين / صفاء هادي / أسامة رشيد / حسين علي / مهند علي كاظم

2019-01-08T13:12:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين العراق وفيتنام في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.