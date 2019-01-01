من داخل المنطقة

26’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق نجوين كونج لداخل المنطقة في اتجاه فان دوك المنطلق داخل المنطقة اصطدمت الكرة بعلي فايز مع خروج الحارس جلال حسن وسكنت الشباك