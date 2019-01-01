مطالبات من لاعبي الظفرة بوجود ركلة جزاء في اللقطة الماضية
خالد عبد الرحيم يفتتح التسجيل للظفرة
مبكرًأ
4’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ديجو يجوناتو إلى داخل المنطقة إرتقى لها خالد عبد الرحيم وحولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس خالد عيسى
هدف ⚽️ (الظفرة) د 2 اللاعب خالد باوزير#عام_التسامح pic.twitter.com/ilIaDa9DU3— نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) February 15, 2019
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية مباراة الظفرة والعين ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري الخليج العربي— Al Ain FC (@alainfcae) February 15, 2019
كل التوفيق للزعيم العالمي 💪 #نادي_العين pic.twitter.com/dQFoBKICID
إليكم تشكيل العين لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زيلكو سوبيتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
خالد عيسى / إسماعيل أحمد / محمد فايز / مهند سالم / تسوكاسا شيوتاني / عامر عبد الرحمن / كايو فيرنانديز / روبين ريبيرو / محمد عبد الرحمن / يحيى نادر / ماركوس بيرج
تشكيلة العين أمام فريق الظفرة #نادي_العين pic.twitter.com/H33ZD1AU7b— Al Ain FC (@alainfcae) February 15, 2019
إليكم تشكيل الظفرة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب محمد قويض بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
خالد السناني / سلطان السويدي / عبد الرحمن يوسف / عبد الله الرفاعي / إبراهيم سعيد / خالد الزعابي / نيكولاس ميليسي / خالد علي / خالد باوزير / رومولوا دوسانتوس / ديجو ريجوناتو
تشكيل الفريق لمباراة اليوم #دوري_الخليج_العربي— نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) February 15, 2019
الجولة الخامسة عشر @aldhafraclub_ae
@alainfcae @AbuDhabiSC @AGLeague @uaefa_ae pic.twitter.com/qbwWi2zAng