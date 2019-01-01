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الظفرة × العين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الظفرة ضد العين في الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي 2018-19

محدث
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2019-02-15T14:20:12Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2019-02-15T14:19:36Z

45’خطأ لصالح ديجو يجوناتو بعد تدخل من شيوتاني في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة 

2019-02-15T14:18:58Z

44’كرة بينية عن طريق محمد عبد الحرمن في إتجاه كايو المنطلق داخل المنطقة، لكن حكم المباراة أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-02-15T14:17:41Z

43’خطأ لصالح ماركوس بيرج بعد تدخل من بعد تدخل من عبد الله الرفاعي في منتصف الميدان

2019-02-15T14:16:28Z

42’محمد عبد الحرمن أرسل كرة بينية في إتجاه ماركوس بيرج المنطلق داخل المنطقة أبعدت الكرة من أمامه من الدفاعات 

2019-02-15T14:15:16Z

41’شيوتاني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الظفرة

2019-02-15T14:14:40Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-02-15T14:14:03Z

39’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سلطان السويدي إلى داخل المنطقة أبعدت من محمد عبد الرحمن برأسية إلى ركنية

2019-02-15T14:12:55Z

38’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي العين في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الظفرة وإحراز هدف التعادل

2019-02-15T14:11:41Z

37’كر ثابتة نفذها ماركوس بيرج قوية على المرمى مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-02-15T14:11:18Z

36’خطأ لصالح كايو بعد تدخل من عبد الله الرفاعي على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-02-15T14:10:59Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال الظفرة متقدم بهدف دون رد

2019-02-15T14:09:41Z

34’سلطان السويدي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-15T14:07:50Z

33’تمريرة بينية عن طريق كايو من خارج المنطقة في إتجاه ماركوس بيرج المنطلق على حدود المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-02-15T14:06:32Z

32’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي العين في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الظفرة

2019-02-15T14:05:30Z

31’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كايو إلى دخال المنطقة في إتجاه القادم من الخلف شيوتاني الذي سدد كرة من لمسة واحدة علت العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-02-15T14:04:53Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للظفرة بهدف دون رد

2019-02-15T14:03:44Z

29’ريان يسلم إنطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم حاول إرسال كرة عرضية، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-15T14:02:54Z

28’خطأ لصالح ديجو ريجوناتو في منتصف الميدان بعد تدخل من محمد عبد الرحمن

2019-02-15T14:01:46Z

27’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق إسماعيل أحمد إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-15T14:00:39Z

26’شيوتاني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-15T13:59:28Z

25’ضغط عيناوي متواصل على دفاعات فريق الظفرة لمحاولة خطف هدف التعادل 

2019-02-15T13:58:39Z

23’كرة ثابتة نفذها كايو قوية على المرمى تصدى لها الحارس خالد السناني ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-02-15T13:58:00Z

22’خطأ لصالح يحيى نادر بعد تدخل من خالد الزعابي من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-02-15T13:57:33Z

21’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي العي نفي منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الظفرة

2019-02-15T13:56:48Z

20’ركنية نفذها خالد عبد الرحيم مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات العين 

2019-02-15T13:55:31Z

19’تصويبة عن طريق رومولو دوس من داخل المنطقة تصدى لها الحارس خالد عيسى ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-02-15T13:54:48Z

18’خطأ لصالح روبن ريبيرو بعد تدخل من خالد علي في منتصف الميدان 

2019-02-15T13:53:04Z

17’كرة ثابتة نفذها ديجوة ريجوناتو قوية على المرمى إصطدمت بالعارضة وأبعدت من دفاعات العين

2019-02-15T13:48:34Z

16’خطأ لصالح رومولو بعد تدخل من إسماعيل أحمد من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-02-15T13:48:15Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للظفرة على العين بهدف دون رد

2019-02-15T13:47:52Z

14’بالفعل حكم المباراة أشار بإستمرار اللعب بعد التأكد من عدم وجود ركلة جزاء في التدخل الأخير

2019-02-15T13:47:31Z

13’حكم المباراة يوقف اللعب ويعود لتقينة الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء أم لا

مطالبات من لاعبي الظفرة بوجود ركلة جزاء في اللقطة الماضية

2019-02-15T13:46:01Z

12’سقوط اللاعب ديجو يجوناتو داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من مهند سالمداخل المنطقة، وحكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-02-15T13:45:25Z

11’ماركوس بيرج انطلق من الجانب الأيمن ثم راوغ الدفاعات وتوغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيمناه مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-15T13:44:03Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقفدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-02-15T13:42:01Z

9’شيوتاني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-15T13:41:02Z

8’تصويبة قوية عن طري ماركوس بيرج من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-02-15T13:39:56Z

7’خطأ لصالح يحيى نادر في منتصف الميدان بعد تدخل من عبد الله الرفاعي

2019-02-15T13:39:01Z

6’كرة بينية عن طريق ديجو ريجوناتو في إتجاه خالد علي المنطلق في الجانب الأيسر، لكن حكم المباراة يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-02-15T13:37:51Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

خالد عبد الرحيم يفتتح التسجيل للظفرة

2019-02-15T13:35:32Z

مبكرًأ

4’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ديجو يجوناتو إلى داخل المنطقة إرتقى لها خالد عبد الرحيم وحولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس خالد عيسى

 

2019-02-15T13:35:08Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-02-15T13:34:43Z

2’الظفرة بالزي الأصفر والأزرق على اليسار والعين بالزي الأبيض الكامل على اليمين

2019-02-15T13:34:35Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

إليكم تشكيل العين لمباراة اليوم

2019-02-15T13:12:48Z

يبدأ المدرب زيلكو سوبيتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

خالد عيسى / إسماعيل أحمد / محمد فايز / مهند سالم / تسوكاسا شيوتاني / عامر عبد الرحمن / كايو فيرنانديز / روبين ريبيرو / محمد عبد الرحمن / يحيى نادر / ماركوس بيرج

 

إليكم تشكيل الظفرة لمباراة اليوم

2019-02-15T13:09:20Z

يبدأ المدرب محمد قويض بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

خالد السناني / سلطان السويدي / عبد الرحمن يوسف / عبد الله الرفاعي / إبراهيم سعيد / خالد الزعابي / نيكولاس ميليسي / خالد علي / خالد باوزير / رومولوا دوسانتوس / ديجو ريجوناتو

 

2019-02-15T13:08:01Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الظفرة والعين، في الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 