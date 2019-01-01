التبديل الاخير فى صفوف الصفاقسي
التبديل الثاني فى صفوف الصفاقسي
التبديل الاول فى صفوف نهضة بركان
التبديل الاول فى صفوف الصفاقسي
تغيير | CS Sfaxien: Aymen Harzi يدخل ملعب المباراة بدلا من Nadhir Korichi #TotalCAFCC #CSSRSB pic.twitter.com/G5CxM4QOcC— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
أوووووووووووه،،،، هجمة خطيرة للفريق المغربي
إنذار | الحكم يشهر البطاقة الصفراء لـ Samir Ouidare من RSB Berkane! #TotalCAFCC #CSSRSB pic.twitter.com/O4PUvPhE9W— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
حمزة المثلوثي يسجل الهدف الثاني للصفاقسي
وصف الهدف49’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من حمزة المثلوثي بتسديدة قوية على يمين المرمي
جووووول | Hamza Mathlouthi يتصدى لركلة الجزاء و يحرز هدف CS Sfaxien! #CSSRSB 2-0 #TotalCAFCC pic.twitter.com/dNTbpHhh4r— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
إستراحة | #CSSRSB 1-0 #TotalCAFCC pic.twitter.com/o4VE3zY0Vi— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
علاء المرزوقي يسجل الهدف الأول للنادي الصفاقسي
وصف الهدف29’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من الجهة اليسري عن طريق حسام دقدوق ليتلقاها علاء المرزوقي برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح
جووووووول | Alaeddine Marzouki يحرز هدف CS Sfaxien. #CSSRSB 1-0 #TotalCAFCC pic.twitter.com/FTlz3EePru— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
البداية | حكم مباراة #CSSRSB يطلق صافرة البداية. تابعونا! #TotalCAFCC pic.twitter.com/gPFkOkPMUn— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
التشكيل الرسمي لنهضة بركان
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
على محمدي / سهيل إشو / إسماعيل مقدم / إيسوفو دايو / عمرو النمساوي / بكر الهلالي / لاربي ناجي / سمير ويدار / أمين الكاس / لابا كودجو فودوه / إسماعيل كوشام
البدلاء / ايوب الكرد / سلمان ولد الحاج / ماهيل ماهدي / حمزة الركراكي / محمد عبدالله / بلال باري / محمد فرحان
التشكيل الرسمي للنادي الصفاقسي
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
ايمن دحمان / هاني عمامو / نسيم هنيد / حسام دقدوق / حمزة المثلوثي / كينغسلاي سوكاري / حمزة الجلاسي / حبيب الوسلاتي / علاء مرزوقي / فراس شواط / ندير قريشي
البدلاء / محمد بن علي / فابريس إيلايسي / أيمن هارزي / حسام بن علي / أشرف زاجي / صبري بن حسن / محمد علي منصر