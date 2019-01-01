أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل نهضة بركان المغربي ضيفاً على نظيره النادي الصفاقسي التونسي، على ملعب “الطيب المهيري” في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.