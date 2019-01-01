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الصفاقسي × نهضة بركان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النادي الصفاقسي ونهضة بركان، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-28T17:56:12Z

90+4’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2019-04-28T17:55:50Z

90+3’ تمريرة خطيرة تصل إلى بلال باري داخل يمين المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

التبديل الاخير فى صفوف الصفاقسي

2019-04-28T17:54:21Z

90+2’ دخول أليزيه كواديو وخروج علاء المرزوقي 

2019-04-28T17:52:53Z

90+1’ تمريرة خطيرة تصل إلى علاء المرزوقي على يمين المنطقة ومن ثم يمررها فى إتجاه فراس شواط لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-04-28T17:52:14Z

90’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

التبديل الثاني فى صفوف الصفاقسي

2019-04-28T17:50:25Z

88’ دخول محمد علي منصر وخروج حبيب الوسلاتي 

2019-04-28T17:50:12Z

87’ إستئناف المباراة من جديد 

2019-04-28T17:49:18Z

85’ توقف اللقاء لسقوط حبيب الوسلاتي ودخول الطاقم الطبي لفريق الصفاقسي 

2019-04-28T17:45:28Z

84’ سيطرة من لاعبي فريق نهضة بركان ومحاولات للوصول لمرمي الحارس أيمن دحمان 

2019-04-28T17:43:57Z

83’ محاولات من لاعبي نهضة بركان للبحث عن هدف لتقليص الفارق 

2019-04-28T17:42:42Z

82’ خطأ لصالح الصفاقسي بعد تدخل قوي من عمر النمساوي على كينجسلي سوكاري 

2019-04-28T17:40:54Z

80’ تنفيذ الركنية من بكر الهلالي بعرضية لداخل المنطقة تلقاها إيسوفو دايو برأسية خطيرة لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-04-28T17:40:26Z

78’ تمريرة طولية من بكر هلالي من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

التبديل الاول فى صفوف نهضة بركان

2019-04-28T17:38:05Z

77’ دخول سلمان ولد الحاج وخروج حمدي لاتشير

2019-04-28T17:37:34Z

76’ عرضية من عمر النمساوي من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-28T17:36:17Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم لفريق الصفاقسي بهدفين مقابل لاشئ

2019-04-28T17:34:09Z

72’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حمزة المثلولثي لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-28T17:33:05Z

71’ تمريرات بين أقدام لاعبي نهضة بركان لمحاولة البحث عن هدف لتقليص الفارق 

2019-04-28T17:30:24Z

70’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق سهيل إيشو لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-28T17:29:52Z

69’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق كودجو لابا لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-28T17:29:20Z

68’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-04-28T17:27:04Z

65’ خطأ لصالح النهضة البركانية بعد تدخل قوي من ندير القريشي على عمر النامسوي 

2019-04-28T17:26:05Z

64’ خطأ لصالح الصفاقسي بعد تدخل قوي على حمزة المثلوثي فى المنطقة الدفاعية 

أوووووووووووه،،،، هجمة خطيرة للفريق المغربي

2019-04-28T17:24:42Z

63’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى تلقلاها لابا كودجو وسددها لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-28T17:22:22Z

61’ خطأ لصالح النهضة البركاني من خارج المنطقة نفذها عمر النمساوي بعرضية لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-28T17:21:50Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني والتقدم للصفاقسي بهدفين مقابل لاشئ

2019-04-28T17:21:01Z

59’ تسديدة قوية للغاية من خارج المنطقة عن طريق حمزة الجلاسي لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-28T17:19:44Z

58’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق حمزة المثلوثي لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-28T17:17:06Z

56’ محاولات من لاعبي نهضة بركان المغربي للبحث عن هدف لتقليص الفارق 

2019-04-28T17:15:02Z

54’ سيطرة من لاعبي الفريق لتونسي على مجريات اللقاء 

2019-04-28T17:14:35Z

53’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي نهضة بركان 

2019-04-28T17:13:25Z

51’ توقف اللقاء لسقوط إسماعيل مقدم ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

حمزة المثلوثي يسجل الهدف الثاني للصفاقسي

2019-04-28T17:10:15Z

وصف الهدف

49’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من حمزة المثلوثي بتسديدة قوية على يمين المرمي 

2019-04-28T17:09:17Z

48’ جووووووووووووووووول،،،، الهدف الثاني للصفاقسي عن طريق حمزة المثلوثي 

2019-04-28T17:07:41Z

47’ الحكم يحتسب ركلة جزاء للصفاقسي بعد تدخل قوي من إسماعيل مقدم على نذير فريشي 

2019-04-28T17:06:47Z

47’ أووووووووووووووه،،،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للصفاقسي 

2019-04-28T17:02:30Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-04-28T16:51:34Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2019-04-28T16:46:33Z

43’ تمريرات بين أقدام لاعبي نهضة البركان لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2019-04-28T16:39:30Z

40’ إستئناف المباراة من جديد بعد نهوض بكر الهلال والكرة بحوزة لاعبي نهضة بركان 

2019-04-28T16:37:47Z

39’ توقف اللقاء لسقوبكر الهلال ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-04-28T16:37:01Z

38’ تنفيذ الخطأ من علاء المرزوقي يتسديدة فى إتجاه المرمي لكنها غير متقنة ابعدها الدفاع المغربي بنجاح

2019-04-28T16:35:55Z

37’ خطأ لصالح الصفاقسي من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من عمر النمساوي على كينغسلاي سوكاري 

2019-04-28T16:35:16Z

36’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريق الصفاقسي فى منتصف الميدان 

2019-04-28T16:33:53Z

35’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق بكر الهلالي لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-28T16:32:32Z

32’ خطأ من نصيب علاء المرزوقي بعد تدخل قوي من بكر الهلالي فى منتصف الميدان

2019-04-28T16:31:34Z

31’ تمريرة طولية خطيرة تصل إلى لابا داخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع التونسي ببراعة من امامه 

2019-04-28T16:31:07Z

30’ نصف ساعة مرت من عمر المباراة والتقدم أصبح للنادي الصفاقسي بهدف مقابل لاشئ

علاء المرزوقي يسجل الهدف الأول للنادي الصفاقسي

2019-04-28T16:29:06Z

وصف الهدف

29’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من الجهة اليسري عن طريق حسام دقدوق ليتلقاها علاء المرزوقي برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-04-28T16:28:27Z

28’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول للنادي الصفاقسي التونسي عن طريق علاء المرزوقي 

2019-04-28T16:27:20Z

27’ تمريرة طولية فى إتجاه نسيم هنيد على الجهة اليمنى لكنها غير متقنة تتحول إلى رمية تماس

2019-04-28T16:26:11Z

26’ عرضية من بكر من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع التونسي من منطقة الخطورة 

2019-04-28T16:25:22Z

25’ تمريرات فى منتصف الميدان بين كلا الفريقين ولا خطورة على المرمي 

2019-04-28T16:23:19Z

23’ ضغط من لاعبي النادي الصفاقسي على دفاعات الفريق المغربي الذي يحاول إستخلاص الكرة واللعب على المرتدات 

2019-04-28T16:22:16Z

22’ خطأ لصالح الصفاقسي من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من سمير ويدار على المثلوثي 

2019-04-28T16:20:51Z

21’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق كينغسلاي سوكاري لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-28T16:18:11Z

19’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق  علاء المرزوقي لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-28T16:17:21Z

18’ مرتدة هطيرة للفريق المغربي وإنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق لابا كودجو الذي سدد كرة قوية أرضية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلي ضربة مرمي 

2019-04-28T16:16:47Z

17’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من لابا كودجو على محمد علي الجويني 

2019-04-28T16:15:46Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-28T16:13:58Z

13’ ضغط قوي من لاعبي النادي الصفاقسي على دفاعات نهضة بركان ومحاولات للبحث عن هدف التقدم 

2019-04-28T16:12:38Z

12’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق لابا كودجو لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-28T16:11:25Z

11’ سيطرة من لاعبي الصفاقسي التونسي على مجريات اللقاء 

2019-04-28T16:08:09Z

9’ إنطلاقة من فراس شواط من الجهة اليسري ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-28T16:07:24Z

8’ ركنية للصفاقسي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها حمزة الجلاسي برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-04-28T16:06:12Z

6’ تسديدة قوية من كينغسلاي سوكاري من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمي 

2019-04-28T16:05:07Z

5’ خطأ لصالح الصفاقسي بعد تدخل قوي من كودجو لابا على نسيم هنيد فى المنطقة الدفاعية للفريق التونسي 

2019-04-28T16:04:01Z

4’ خطأ لصالح نهضة بركان من خارج المنطقة تنفذ بعرضية من عمر النمساوي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-28T16:02:57Z

3’ ضغط قوي من لاعبي الصفاقسي على دفاعات نهضة بركان فى بداية المباراة لمحاولة خطف هدف التقدم

2019-04-28T16:00:45Z

2’ ركنية لفريق الصفاقسي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من على القائم القريب 

التشكيل الرسمي لنهضة بركان

2019-04-28T15:29:42Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

على محمدي / سهيل إشو / إسماعيل مقدم / إيسوفو دايو / عمرو النمساوي / بكر الهلالي / لاربي ناجي / سمير ويدار / أمين الكاس / لابا كودجو فودوه / إسماعيل كوشام 

البدلاء / ايوب الكرد / سلمان ولد الحاج / ماهيل ماهدي / حمزة  الركراكي / محمد عبدالله / بلال باري / محمد فرحان 

التشكيل الرسمي للنادي الصفاقسي

2019-04-28T15:22:54Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

ايمن دحمان / هاني عمامو / نسيم هنيد / حسام دقدوق / حمزة المثلوثي / كينغسلاي سوكاري / حمزة الجلاسي / حبيب الوسلاتي / علاء مرزوقي / فراس شواط / ندير قريشي 

البدلاء / محمد بن علي / فابريس إيلايسي / أيمن هارزي / حسام بن علي / أشرف زاجي / صبري بن حسن / محمد علي منصر

2019-04-27T23:29:40Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل نهضة بركان المغربي  ضيفاً على نظيره النادي الصفاقسي التونسي، على ملعب “الطيب المهيري” في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.