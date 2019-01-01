43’بينية من على حافة المنطقة بأقدام مباي نيانج إلى الجهة اليمنى في إتجاه لامين جاساما، لكن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية
37’ياربااااااااااااااااااه، الحظ يقف مع نسور قرطاج وساديو ماني يهدر والمرمى خالي
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36’تمريرة بينية رائعة عن طريق يوسف سابالي خلف دفاعات منتخب تونس وصلت إلى ساديو ماني الذي أرسل كرة عرضية سددها المهاجم مباي نيانج الذي أطاح بالكرة بعيدة عن مرمى معز حسن
🌬️ الحذر الحذر من سرعة #أسود_التيرانغا#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/zeLLl6tIBf— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019
32’هدأت المباراة نسبيًا وسيطرة واستحواذ من لاعبي أسود التيرانجا
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28’يوسف سابالي سدد كرة قوية في الزاوية التسعين من خارج يسار المنطقة إصطدمت بالقائم الأيسر ثم أبعدت من دفاعات نسور قرطاج
😬 مرت بسلام #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/rPpCfPzG9K— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019
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25’ركنية من الجانب الأيمن نفذها المتخصص وهبي الخزري لداخل المنطقة إرتقى لها يوسف المساكني وحولها برأسية غير منضبطة مرت بعيدة لتتحول إلى ركلة مرمى
فرصة الهدف الأول تضيع من يوسف المساكني!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/FiNm4aUA2G— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019
تشكيل منتخب تونس
يبدأ المدرب آلان جيريس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
معز حسن / محمد دراجير / ديلان برون / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / فرجاني ساسي / إلياس السخيري / أيمن بن محمد / وهبي الخزري / طه ياسين الخنيسي / يوسف المساكني
البدلاء / معز بن شريفية / بسام الصرارفي / نسيم هنيد / مارك لامتي / فاروق بن مصطفى / فراس شواط / رامي البدوي / نعيم السليتي / غيلان الشعلالي / أنيس البدري / كريم العواضي / وجدي كشريدة
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #SENTUN #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/dIYnINTjW3— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 14, 2019
تشكيل منتخب السنغال
يبدأ المدرب أليو سيسيه بطريقة
أميجو جوميش / لامين جاساما / شيخ كوياتيه / كاليدو كوليبالي / يوسف سابالي / بادوي نداي / هنري سافيت / إدريسا جاي / ساديو ماني / مباي نيانج / كيربين دياتا
البدلاء / مباي ديان / ألفريد نداي / كيتا بالدي / موسى واجي / ساليو سيس / إسماعيل سار / موسى كوناتي / ساليف ساني / إدوارد ميندي / عبدالله ديالو / سادا تيوب / بابي أبو سيسيه
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #SENTUN #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/dIYnINTjW3— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 14, 2019
تأهل منتخب تونس إلى المربع الذهبي بانتصار مريح على منتخب مدغشقر بثلاثية دون رد، ونجح نسور قرطاج في العبور إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولي منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ نسخة 2004 التي أقيمت على أرضه والتي تُوج بلقبها، أكثر المتفائلين لم يتوقعوا وصول المنتخب التونسي إلى هذا الدور خاصةً بعد الأداء السيء الذي قُدم في دور المجموعات، لم يحقق الفريق الانتصار في أي مباراة وتعادل في الثلاث مباريات أمام كلًا من مالي، أنجولا، موريتانيا.
عبر أسود التيرانجا إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المنتخب البنيني بهدف دون رد، ويقدم المنتخب أداء مميز بدايةً من دور المجموعات، بعدما نجح في التأهل كثاني مجموعة برصيد ست نقاط، من انتصار في بداية المشوار في على حساب المنتخب التنزاني بهدفين نظيفيين، وفوز بثلاثة أهداف مقابل لاشيء على حساب منتخب كينيا، قبل أن يتلقى خسارة أمام منتخب الجزائر بهدف نظيف في الجولة الثانية.