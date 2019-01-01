انطلاق المباراة
آخر استعدادات أسود التيرانجا قبل المباراة
قبيلة #أسود_التيرانغا تستعد! 🦁#TotalAFCON2019 #السنغال_بنين pic.twitter.com/z0add7f92L— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 10, 2019
شاهد عمليات الإحماء من قبل لاعبي السناجب
التحضيرات الأخيرة لـ #السناجب قبل بداية المباراة! 🏃♂️💪#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/LSG7jn6dHH— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 10, 2019
تشكيل منتخب بنين
يبدأ المدرب ميشيل دوسوبي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
ساتورنين ألاجبي / سيدو باراتزي / مويس أديليو / أوليفير فيردون / إيمانويل إيمورو / سيبايو / سوكو / سيسي دالميدا / جوردان أديوت / ستيفان سيسينيون / مايكل بوتي / ستيف موني
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #SENBEN #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/RphzTZXr1b— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 10, 2019
تشكيل منتخب السنغال
يبدأ المدرب اليو سيسيه بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أميجو الفريد / لامين جاساما / شيخ كوياتيه / كاليدو كوليبالي / يوسف سابالي / بادوي نداي / هنري سافييت / إدريسا جاي / كيتا بالدي / مياي نيانج / ساديو ماني
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #SENBEN #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/RphzTZXr1b— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 10, 2019
يعد منتخب بنين هو أحد المنتخبات التي تأهلت كثالث عن المجموعةمجموعة السادسة التي ضمت غانا، الكاميرون، غينيا، واكتفى بحصد بثلاث نقاط فقط كانت كافية للوصول إلى دور الـ16، ثم إصطدم بالمنتخب المغربي صاحب صدارة المجموعة الرابعة، وأطاح به في مفاجأة من العيار الثقيل، في مباراة حُسمت بركلات الترجيح بنتيجة (4-1) بعد التعادل إيجابيًا طوال الوقت الأصلي والإضافي، ويتأهل منتخب السناجب إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
يقدم منتخب أسود التيرانجا أداء مميز منذ انطلاق البطولة، وكانت البداية من دور المجموعات حيث استطاع المنتخب أن يتأهل كثاني للمجموعة برصيد ست نقاط، بعد أن حقق الفوز في على حساب المنتخب التنزاني بهدفين نظيفيين في افتتاح مشواره، ثم تلقى خسارة على يد منتخب الجزائر بهدف نظيف في الجولة الثانية، وحقق انتصار كبير بثلاثية دون رد على المنتخب الكيني في آخر جولات دور المجموعات، وإصطدم المنتخب السنغالي في الدور الـ16 بالمنتخب الأوغندي، وتفوق عليه بهدف وحيد جاء عن طريق ساديو ماني.