يقدم منتخب أسود التيرانجا أداء مميز منذ انطلاق البطولة، وكانت البداية من دور المجموعات حيث استطاع المنتخب أن يتأهل كثاني للمجموعة برصيد ست نقاط، بعد أن حقق الفوز في على حساب المنتخب التنزاني بهدفين نظيفيين في افتتاح مشواره، ثم تلقى خسارة على يد منتخب الجزائر بهدف نظيف في الجولة الثانية، وحقق انتصار كبير بثلاثية دون رد على المنتخب الكيني في آخر جولات دور المجموعات، وإصطدم المنتخب السنغالي في الدور الـ16 بالمنتخب الأوغندي، وتفوق عليه بهدف وحيد جاء عن طريق ساديو ماني.