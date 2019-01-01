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السنغال × الجزائر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الجزائر ضد السنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
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Getty

2019-06-27T15:12:53Z

على الجانب الاخر أيضًا حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على حساب نظيره التنزاني بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد، بالجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر،وبهذا الانتصار حقق اسود تيرانغا أول ثلاث نقاط له فى البطولة، بينما تظل تنزانيا في المركز الأخير بدون رصيد، وسيسعي رفقاء ساديو مانيه لتحقيق الانتصار امام المنتخب الجزائري لضمان التأهل والحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة.

2019-06-27T15:12:13Z

حقق المنتخب الجزائري فوزًا مريحًا على منافسه منتخب كينيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة فى الأراضي المصرية، وبهذا الانتصار يعتلي محاربي الصحراء قمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة الذي تضم كلًا من تنزانيا ،كينيا، وسيسعى رفقاء رياض محرز لإقتناص الثلاث نقاط من هذه المواجهة القوية لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم.



2019-06-27T15:09:33Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد الدفاع الجوي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين الجزائر والسنغال، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.