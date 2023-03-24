78" ضغط قوي من لاعبي المنتخب السعودي لمحاولة البحث عن هدف التعادل
مباشرالسعودية وفنزويلا: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جوووووووووووووووووول،،، المنتخب السعودي يسجل الهدف الأول عن طريق سالم الدوسري
74" جوووووووووووووووووول،،، المنتخب السعودي يسجل الهدف الأول عن طريق سالم الدوسري، بعد تسديدة رائعة من داخل يسار المنطقة فى الزاوية اليسرى للحارس آلين باروجا
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ثلاث تبديلات لمنتخب فنزويلا
71" دخول جين فينتوس وجون موريلو ويوهان كومانا وخروج جون تشانسيلور وسامويل سوسا وإدوارد بيلو
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65" سيطرة من المنتخب السعودي ومحاولات من أجل البحث عن هدف لتقليص الفارق
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62" دخول عبدالعزيز البيشي وعبدالله الخيبري وخروج هارون كمارا وحسين آل منصر
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أولى تبديلات منتخب فنزويلا
60" دخول إرنيستو نوريجروسا وجونيور مورينو وخروج جوزيف مارتيناز وتوماس رينكون
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58" تسديدة قوية من سالم الدوسري لكنها مرت أعلى المرمى
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أولى تبديلات المنتخب السعودي
47" دخول ناصر الدوسري وهيثم عسيري وخروج متعب الحربي وعبدالرحمن غريب
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46" بداية الشوط الثاني
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45+3" نهاية الشوط الأول
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45" 3 دقائق وقت بدل ضائع
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41" أوووووووه، الهدف الثالث لمنتخب فنزويلا لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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جوووول،، الهدف الثاني لفنزويلا
34" عرضية من الجهة اليمنى تلقاها روندون مهاجم المنتخب الفنزويلي بتسديدة قوية فشل العويس فى التصدى لها
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جووول، الهدف الأول لمنتخب فنزويلا
26" مرتدة سريعة ينطلق بها سالمون روندون ثم يرسلها تمريرة رائعة أمام جوزيف مارتيناز الذي سددها من لمسة واحدة فى المرمى
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25" تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين اقدام لاعبي المنتخب السعودي
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22" هارون كمارا يرسل عرضية من الجهة اليمنى لكن أمسكها الحارس من أمام الجميع
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17" بطاقة صفراء من نصيب سعود عبدالحميد
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14" ركلة حرة للمنتخب السعودي من على حدود المنطقة نفذها عبدالرحمن غريب بتسديدة قوية مرت اعلى المرمى
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12" بطاقة صفراء من نصيب يوردان أوزوريو بعد تدخل قوي على فراس البريكان
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11" عرضية من الجهة اليمنى عن طريق اليكساندر لكن امكسها العويس بثبات