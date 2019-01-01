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السد × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة السد القطري ضد الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019-20، على ملعب جاسم بن حمد

محدث
التعليقات()
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2019-10-01T15:38:19Z

7’ تنفيذ الركنية بعرضية من جيوفينكو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي 

2019-10-01T15:37:31Z

6’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ياسر الشهراني من الجهة اليسري لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-10-01T15:36:33Z

5’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من سلمان الفرج على نام تاي هي 

2019-10-01T15:34:34Z

4’ توغل رائع من أندري كاريلو من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها فى إتجاه سالم الدوسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-01T15:33:50Z

3’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من لاعبي السد لمحاولة السيطرة على منتصف الميدان

2019-10-01T15:32:27Z

2’ تمريرة تصل إلى بغداد بونجاح على الجهة اليمنى ومن ثم يسددها تسديدة غير متقنة مرت بعيدة عن مرمي عبدالله المعيوف

2019-10-01T15:30:43Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-10-01T15:12:42Z

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانج هيون سوو / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / سلمان الفرج / سيباستيان جيوفينكو / أندري كاريلو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس 

البدلاء / محمد الواكد / عبدالله الحافظ / حسن كادش / هتان باهبري / محمد الشلهوب / عبدالله عطيف / صالح الشهري 

التشكيل الرسمي للسد

2019-10-01T15:10:39Z

يبدأ المدرب شابي هيرنانديز بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

سعد الدوسري / وو يانج جونج / سالم الهاجري / طارق سلمان / عبدالكريم حسن / بوعلام خوخي / جابي / حسن الهيدوس / تام تاي هي / أكرم عفيف / بغداد بونجاح 

البدلاء / مشعل برشم / حسين على بهزاد / حامد اسماعيل / علي أسد / هاشم على عبداللطيف / أحمد سيار

2019-10-01T15:07:38Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... يحل الهلال و ضيفا على السد في المباراة المقرر اقامتها على ملعب جاسم بن حمد ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.