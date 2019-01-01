أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... يحل الهلال و ضيفا على السد في المباراة المقرر اقامتها على ملعب جاسم بن حمد ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.