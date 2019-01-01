استهل السد القطري مشواره فى بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن تصدر المجموعة الرابعة الذي كانت تضم كلً من الاهلي السعودي وبيرسبوليس وباختاكور، ليضرب موعدًا مع ديربي قطري من العيار الثقيل ضد غريمه التقليدي نادي الدحيل، لينتهي لقاء الذهاب بينهما بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لمثله، ثم نجح الأبيض فى حسم مباراة الإياب لصالحه بفوزًا كبيرًا بثلاثة أهدف مقابل هدف، ليضرب موعدًا مع النصر فى اللقاء الذي إنتهي لصالح العالمي بهدفين مقابل هدف، بينما محليًا يدخل السد فى المركز الثاني فى الدوري القطري برصيد 6 نقاط.