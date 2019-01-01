يقدم فريق وادي دجلة موسم غير مقنع حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 30 مباراة احتل المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع الإنتاج الحربي وسموحة أصحاب المركزين العاشر والحادي عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في 9 مباريات، بينما كان التعادل حاضر في 8 مواجهات، وتلقوا 13 هزيمة.