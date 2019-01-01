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الزمالك × نهضة بركان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19

محدث
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2019-05-26T15:18:31Z

سيدخل فريق نهضة بركان المغربي هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز أو الحفاظ على نتيجة مبارة الذهاب لضمان خطف اللقب من الفارس الأبيض وتحقيق أول بطولة إفريقية في مشواره، أما في الدوري المغربي فيحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 نقطة، فبعد مرور 28 جولة استطاع تحقيق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 13 وخسر في 7 مواجهات.

2019-05-26T15:18:20Z

خسر الفارس الأبيض لقاء الذهاب خارج الديار بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع، أما في الدوري فيأتي الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، من 29 مباراة فقط، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي الذي تصدر الجدول بالفوز على النجوم، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 29 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم. 

2019-05-26T15:17:28Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد برج العرب بالإسكندرية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك ونهضة بركان،  في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.