إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
2019-01-29T17:10:56Z
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عماد السيد / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / بهاء مجدي / فرجاني ساسي / طارق حامد / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / عمر السعيد
تشكيل الزمالك لمباراة مصر للمقاصة بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/oWZ6HRXBbJ— Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 29, 2019
2019-01-29T17:09:38Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين الزمالك ومصر للمقاصة على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.