أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين الزمالك ومصر للمقاصة على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.