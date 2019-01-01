إريك تراوري يعود سريعا بهدف التعادل لبيراميدز
إريك تراوري17’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من رجب بكار من داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها عرضية أرضية على القائم البعيد ليتلقاها إريك تراوري الخالي من الرقابة ليسددها بكل سهولة فى المرمي
أووووووووه،،،، تسديدة قوية من كينو
فرجاني ساساي يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة
فرجاني ساسي8’ الهدف جاء بعد تسديدة من خارج المنطقة عن طريق فرجاني ساسي تسكن على يسار الحارس مهدي سليمان بهدف ولا أروع
‘٨ جووووووووووووول! فرجاني ساسي يُسجل الهدف الأول ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٤ يناير ٢٠١٩
الزمالك ١ - ٠ بيراميدز pic.twitter.com/HNDbaMLLmy
بداية المباراة
⚽⚽ انطلاق مباراة #الزمالك و #بيراميدز المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري المصري ⚽⚽— ON Sport (@ONsportEg) ٢٤ يناير ٢٠١٩
يمكنكم متابعة المباراة بتعليق حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولى
وبتعليق بلال علام على القناة الصوتية الثانية #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/mGmoYThelv
التشكيل الرسمي لبيراميدز لمباراة اليوم
يبدا بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن
مهدي سليمان / أحمد أيمن منصور / على جبر / رجب بكار / نبيل دونجا / محمد مجدي أفشة / كينو / محمد فاروق / عبدالله السعيد / إريك تراوري / عمر خربين
التشكيل الرسمي لبيراميدز أمام الزمالك في مباراة اليوم 📋⚪🔵 pic.twitter.com/ZtWPFsU9TD— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٢٤ يناير ٢٠١٩
البدلاء / أحمد دعدوؤ / جون سيفوينتي / محمد رزق / كريستيان بينافينتي / مهند لاشين / عمر جابر / عمر الميداني
التشكيل الرسمي للزمالك لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عماد السيد / حمدي النقاز / محمد عبدالغني / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / محمود كهربا / عمر السعيد
تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/RKiNw75QoP— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٤ يناير ٢٠١٩
البدلاء / عمر صلاح / حميد أحداد / خالد بوطيب / محمد عنتر / حارزم إمام / محمود عبدالعزيز / محمد عبدالسلام
غيابات الزمالك
يوم المباراة!— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٣ يناير ٢٠١٩
الزمالك 🆚 بيراميدز
📅 24 يناير
🕗 8:00 مساءً
🏟️ استاد بتروسبورت
🏆 الدوري الممتاز pic.twitter.com/S1ctuRW1M9